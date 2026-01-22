快訊

國民年金給付政院要拉到5千！逾176萬人受惠 預算年增860億

國際班學生福音！Gemini推SAT模擬考「全免費又逼真」 教你1句話啟動考試

壽司郎微風南山店開幕祭優惠 網眼尖揪細節「5%清潔服務費」全炸鍋

德記者爆料川普「格陵蘭框架4方向」！外媒：北約危機遠未結束

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國總統川普（右）與北約秘書長呂特（左）21日在達沃斯世界經濟論壇年會舉行場邊會談。法新社
美國總統川普（右）與北約秘書長呂特（左）21日在達沃斯世界經濟論壇年會舉行場邊會談。法新社

美國總統川普21日宣稱與北約秘書長呂特就格陵蘭一事達成框架協議，撤銷對歐洲8國的關稅威脅。天空新聞網（Sky News）分析，川普退讓凸顯呂特戰略逢迎策略奏效，充其量讓歐洲爭取到更多時間，北約危機遠未結束，「別被騙了」。川普公開霸凌傳統盟友是一記警鐘，協議細節甚或丹麥與格陵蘭是否點頭仍不明朗。可以確定的是，這對跨大西洋聯盟已經造成傷害。

報導描述，呂特似乎協助斡旋出某種折衷方案，儘管他在法律上無權就格陵蘭主權進行談判。英國、法國、德國與丹麥政府或許鬆了一口氣，暫時免於因北極領土與華府決裂。

德國之聲首席政治主編庫夫納（Michaela Kuefner）在X發文，引述接近談判人士稱，歐洲將這項「協議」視為歐洲的勝利。歐盟緊急會議仍將照常舉行，盼「強化歐洲現在仍能、也願意繼續成功挺身對抗川普，至少目前是如此」。

然而，報導分析，這頂多是替歐洲爭取到更多時間，重建自身安全防禦體系、不過度依賴美國，而北約危機遠未結束。

目前尚不清楚框架協議細節。庫夫納引述知情人士透露，這項協議初步涉及4個方向：美國不課關稅、重新談判允許美軍駐紮的1951年協議、美國對投資格陵蘭擁有發言權、歐洲加強對格陵蘭的安全承諾；但細節仍需進一步商定。

天空新聞網指出，無庸置疑的是，美歐裂痕已經對北約凝聚力造成傷害，導致許多歐洲國家在反擊川普的要求時，措辭越發強硬。

但強硬言詞是一回事，英國與歐洲其他國家若想在未來仍有機會確保其集體與各自的國家利益，就必須停止紙上談兵，開始緊急採取行動、重建軍事能力。

如此一來不僅能讓北約更強大，以因應俄羅斯與中國大陸等外部威脅，也讓川普下次又轉頭對付盟友時提供緩衝。

川普 北約 格陵蘭

延伸閱讀

關稅不課了！川普TACO讓美股V轉…網酸：根本故意製造波動獲利

川普保證不會對格陵蘭動武 丹麥稱威脅仍未消失

川普稱不軍事干預格陵蘭 芬蘭總統：最壞狀況已排除

川普：格陵蘭協議將是永久安排 含安全合作、礦產權

相關新聞

川普稱尋求立即談判收購格陵蘭 「不想也不會動武」

美國總統川普21日在瑞士達沃斯世界經濟論壇發表演說，表示正尋求立即展開談判，討論美國取得格陵蘭問題。他說，極尊重格陵蘭和...

德記者爆料川普「格陵蘭框架4方向」！外媒：北約危機遠未結束

美國總統川普21日宣稱與北約秘書長呂特就格陵蘭一事達成框架協議，撤銷對歐洲8國的關稅威脅。天空新聞網（Sky News）...

暗挺川普？普亭拿阿拉斯加比格陵蘭：美國付得起這筆錢

美國總統川普多次公開索要丹麥北極屬地格陵蘭島，俄羅斯總統普亭21日聲稱，「格陵蘭正在發生的事情與我們完全無關」，但隨即話...

川普只是表面工夫？美國對安全威脅正在「亡羊補牢」

美國現在正面臨一個被低估的安全威脅？還是美國僅是以「安全」之名，包裝一場權力與資源的再分配？這些分歧在國際關係學者約翰・米爾斯海默（John Mearsheimer）與美國現任歐洲司令部司令兼北約歐洲盟軍最高司令的格林克維奇上將（General Alexus Grynkewich）之間的對話格外引人注目，從中可以清楚看出兩人對於美國近期行動性質的根本歧見。

川普達沃斯稱「我只要求一塊冰」 格陵蘭居民：我們是人！

美國總統川普21日在達沃斯舉行的世界經濟論壇年會上，向各國領袖發表重要演說，再度加大對丹麥與歐洲的施壓力道，要求交出他稱...

川普稱不軍事干預格陵蘭 芬蘭總統：最壞狀況已排除

美國總統川普昨天於達沃斯世界經濟論壇發表演說後，芬蘭總統史塔布指出，川普在演講中三度強調不會軍事干預格陵蘭，此舉意味最壞...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。