暗挺川普？普亭拿阿拉斯加比格陵蘭：美國付得起這筆錢

美國總統川普多次公開索要丹麥北極屬地格陵蘭島，俄羅斯總統普亭21日聲稱，「格陵蘭正在發生的事情與我們完全無關」，但隨即話鋒一轉，間接對美國收購格陵蘭的構想表示支持。

CNN報導，普亭在安全會議上致詞時表示，俄羅斯「在與美國解決類似問題方面有經驗」。他提到，俄羅斯於1867年出售阿拉斯加，並指出美國當年以720萬美元購得該領土，若換算至今日，估計約相當1.58億美元（新台幣約50.4億元）。

普亭隨後將阿拉斯加的面積與格陵蘭進行比較，並指出，若依照類似邏輯推算，格陵蘭的價值可能「約在2億至2.5億美元之間」，或是若以歷史金價計算，則「接近10億美元」（新台幣約319億元）。

他說：「我認為美國將能夠負擔得起這筆金額。」接著又引用另一宗歷史交易案例，提到丹麥於1917年將維京群島出售給美國。

普亭在會議結束時表示：「順便提一下，丹麥一直將格陵蘭視為殖民地，而且對待方式相當嚴苛，甚至可以說是殘酷。」CNN指出，普亭所提供的歷史背景，似乎是在對川普的野心表示認同。