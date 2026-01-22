川普保證不會對格陵蘭動武 丹麥稱威脅仍未消失

美國總統川普今天首度保證不會對格陵蘭動武，但丹麥外交部長拉斯穆森表示，這雖是「正面」跡象，但川普並未收回奪取這片北極領土的威脅，問題並未消失。

北大西洋公約組織（NATO）秘書長呂特（MarkRutte）今天稍早在瑞士達沃斯（Davos）的世界經濟論壇（World Economic Forum）上告訴法新社，在川普宣布一項旨在緩和緊張局勢的協議架構後，格陵蘭議題上仍有許多工作尚待完成。

呂特說：「我認為今晚是一次非常好的會談。但仍有許多工作要做。」

北約也表示，呂特已與川普就北極地區安全進行「極具成效」的會談。

北約發言人哈特（Allison Hart）表示：「北約盟國間關於總統（川普）所提協議架構的討論，將聚焦於透過盟國的集體努力，特別是7個北極盟國，來確保北極安全。」

她補充表示：「丹麥、格陵蘭和美國之間的談判將會推進，旨在確保俄羅斯和中國永遠無法在格陵蘭獲得經濟或軍事上的立足點。」

另一方面，丹麥外長拉斯穆森（Lars LokkeRasmussen）今天表示，川普稱希望避免在格陵蘭動用軍力，這是一個「正面」跡象，但他強調，川普並未收回奪取這片北極領土的威脅。

對於川普的最新談話，拉斯穆森說：「這次演說後很清楚的是，總統（川普）的企圖心依然存在。」

拉斯穆森在哥本哈根向記者提及川普在世界經濟論壇的演說時指出：「總統提到軍事問題本身固然是正面的，但這並不能讓問題消失。」

拉斯穆森指出，川普已「非常清楚地」表明「擁有比租借更好」，且川普不認為丹麥有能力顧好格陵蘭。

川普今天在達沃斯首度保證他「不會動用武力」，但要求就收購格陵蘭島一事與丹麥展開「立即談判」。