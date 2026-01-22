川普稱不軍事干預格陵蘭 芬蘭總統：最壞狀況已排除

美國總統川普昨天於達沃斯世界經濟論壇發表演說後，芬蘭總統史塔布指出，川普在演講中三度強調不會軍事干預格陵蘭，此舉意味最壞情況已可排除。

史塔布（Alexander Stubb）在瑞士達沃斯（Davos）接受芬蘭廣播公司（Yle）專訪時指出，川普（DonaldTrump）在世界經濟論壇演說中表明美國不會對格陵蘭採取軍事行動，川普在演講中明確表示：「我不必動武、我不想動武、我不會動武。」

史塔布對此解讀：「這代表現在可以開展外交談判，強化北約在北極的防務合作。」

他進一步說明，格陵蘭議題原本可能出現三種情境：第一種是好的，第二種是壞的，第三種是災難性的。「災難性情境已經避免，因為川普強烈聲明不會軍事干預。現在我們需要透過外交建立進程，提升北極安全，讓他將注意力轉向其他方向。」

關於烏克蘭議題，史塔布表示，烏克蘭、美國和歐洲有共識，應當繼續支持烏克蘭。「只有一個國家不願走向和平，那就是俄羅斯。」

他強調，川普有意支持烏克蘭是正面發展。史塔布也認為，美國總統將與烏克蘭總統澤倫斯基會面，即表明美方持續支持烏克蘭的立場。

針對川普所提的加薩和平理事會，史塔布表示，該構想看來頗具挑戰性。他指出，芬蘭在此議題上與瑞典、法國婉拒邀請，歐洲國家應保持共同立場。「我們認為投資和平調解是好事，但最重要的是必須在聯合國授權下進行」。

據Yle報導，芬蘭總統府證實史塔布已收到川普有關和平理事會的邀請函，目前正在研議內容。