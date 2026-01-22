快訊

台中驚傳醫療暴力！自殘男酒後拒醫大鬧急診 男護理師挨拳成腦震盪

MLB／大都會為幫賈西亞騰出空間 鄭宗哲本季第3度被DFA

川普撤關稅拋格陵蘭「框架協議」 紐時：丹麥割小片土地讓美國蓋基地

川普稱不軍事干預格陵蘭 芬蘭總統：最壞狀況已排除

中央社／ 赫爾辛基22日專電
芬蘭總統史塔布(中)。(歐新社)
芬蘭總統史塔布(中)。(歐新社)

美國總統川普昨天於達沃斯世界經濟論壇發表演說後，芬蘭總統史塔布指出，川普在演講中三度強調不會軍事干預格陵蘭，此舉意味最壞情況已可排除。

史塔布（Alexander Stubb）在瑞士達沃斯（Davos）接受芬蘭廣播公司（Yle）專訪時指出，川普（DonaldTrump）在世界經濟論壇演說中表明美國不會對格陵蘭採取軍事行動，川普在演講中明確表示：「我不必動武、我不想動武、我不會動武。」

史塔布對此解讀：「這代表現在可以開展外交談判，強化北約在北極的防務合作。」

他進一步說明，格陵蘭議題原本可能出現三種情境：第一種是好的，第二種是壞的，第三種是災難性的。「災難性情境已經避免，因為川普強烈聲明不會軍事干預。現在我們需要透過外交建立進程，提升北極安全，讓他將注意力轉向其他方向。」

關於烏克蘭議題，史塔布表示，烏克蘭、美國和歐洲有共識，應當繼續支持烏克蘭。「只有一個國家不願走向和平，那就是俄羅斯。」

他強調，川普有意支持烏克蘭是正面發展。史塔布也認為，美國總統將與烏克蘭總統澤倫斯基會面，即表明美方持續支持烏克蘭的立場。

針對川普所提的加薩和平理事會，史塔布表示，該構想看來頗具挑戰性。他指出，芬蘭在此議題上與瑞典、法國婉拒邀請，歐洲國家應保持共同立場。「我們認為投資和平調解是好事，但最重要的是必須在聯合國授權下進行」。

據Yle報導，芬蘭總統府證實史塔布已收到川普有關和平理事會的邀請函，目前正在研議內容。

川普 烏克蘭 美國

延伸閱讀

又7國加入和平理事會！川普稱俄同意加入、普亭打臉稱「仍在考慮」

Fed主席遴選近尾聲 貝萊德集團高層主管里德受矚目

金價自高檔回落、白銀也跌逾2% 川普撤關稅威脅使避險買盤消退

川普：已建立格陵蘭協議架構 不會對歐洲加徵關稅

相關新聞

川普稱尋求立即談判收購格陵蘭 「不想也不會動武」

美國總統川普21日在瑞士達沃斯世界經濟論壇發表演說，表示正尋求立即展開談判，討論美國取得格陵蘭問題。他說，極尊重格陵蘭和...

川普只是表面工夫？美國對安全威脅正在「亡羊補牢」

美國現在正面臨一個被低估的安全威脅？還是美國僅是以「安全」之名，包裝一場權力與資源的再分配？這些分歧在國際關係學者約翰・米爾斯海默（John Mearsheimer）與美國現任歐洲司令部司令兼北約歐洲盟軍最高司令的格林克維奇上將（General Alexus Grynkewich）之間的對話格外引人注目，從中可以清楚看出兩人對於美國近期行動性質的根本歧見。

川普達沃斯稱「我只要求一塊冰」 格陵蘭居民：我們是人！

美國總統川普21日在達沃斯舉行的世界經濟論壇年會上，向各國領袖發表重要演說，再度加大對丹麥與歐洲的施壓力道，要求交出他稱...

川普稱不軍事干預格陵蘭 芬蘭總統：最壞狀況已排除

美國總統川普昨天於達沃斯世界經濟論壇發表演說後，芬蘭總統史塔布指出，川普在演講中三度強調不會軍事干預格陵蘭，此舉意味最壞...

川普撤關稅拋格陵蘭「框架協議」 紐時：丹麥割小片土地讓美國蓋基地

美國總統川普21日表示，他已決定取消先前為爭取美國取得格陵蘭島所有權而發出的關稅威脅，並稱已與北約秘書長呂特就這片丹麥屬...

川普：已建立格陵蘭協議架構 不會對歐洲加徵關稅

美國總統川普矢言取得丹麥自治領地格陵蘭的控制權，他今天在瑞士和北約秘書長呂特會晤後發文表示，雙方已建立有關格陵蘭的未來協...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。