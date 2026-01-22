川普：格陵蘭協議將是永久安排 含安全合作、礦產權

美國總統川普矢言取得丹麥自治領地格陵蘭的控制權，他今天在瑞士和北約秘書長呂特會晤討論相關議題，並向美媒表示，雙方已有一個協議構想，將涉及安全合作和礦產權，且這項協議會是永久性的安排。

川普（Donald Trump）先前多次表示基於國安理由，有意取得格陵蘭的控制權，他近期態度越趨強硬，甚至揚言將向反對美國掌控格陵蘭的歐洲國家加徵關稅，包括丹麥、挪威、瑞典、法國、德國、英國、荷蘭及芬蘭。美、歐為此陷入分歧。

他今天在瑞士達沃斯（Davos）舉行的世界經濟論壇（World Economic Forum）演說直播中表示，在他爭取掌控格陵蘭的過程中，將排除動武選項，但同時也說，「尋求立刻談判，再次討論美國收購格陵蘭一事」。

川普稍晚和北大西洋公約組織（NATO）秘書長呂特（Mark Rutte）會晤，討論格陵蘭議題。呂特向川普保證，若美國遭遇攻擊，北約盟友一定會馳援，與華府站在同一陣線。

川普接受美國財經媒體CNBC訪問表示，他和北約已達成有關格陵蘭的協議概念，「將會是一項對美國、同時也對他們非常有利的協議」。雙方將針對北極地區展開合作，也包括格陵蘭，合作涉及安全議題及其他相關事項。

被問及北約成員國丹麥是否對此有表達意見？川普回應表示，「我想他們應該有」，呂特具有代表性，是一位強而有力的領導人，「我認為他一直和他們溝通，一直在和所有相關各方對話」。

川普也說，由於看起來基本上已有了一個協議概念，他將取消原訂2月起針對特定歐洲國家加徵的關稅。

此外，川普表示，這項協議有點複雜，之後會再加以說明。被問及協議涉及的內容，他不願多談，但指出，「他們將參與『金穹』計畫」，以及將參與礦產權相關事務，「而我們也會參與其中」。

他還說，這項有關格陵蘭的協議將是永久性的安排。

川普另外接受媒體聯訪時透露，這項協議很快就會對外公布，是「所有人都非常滿意的協議」。

川普稍早在社群發文表示，有關美國「金穹」（Golden Dome）空中及飛彈防禦系統計畫在格陵蘭的事宜，正進一步討論中，隨著磋商推進，將公布更多訊息。

在格陵蘭議題上，川普主張，若俄羅斯或中國尋求侵略格陵蘭，美國的北約盟邦丹麥無力保衛這座幅員遼闊的北極島嶼。不過，歐洲國家紛紛警告，美國試圖奪取格陵蘭的任何行動將導致北約破裂。

格陵蘭地處北極，距離美國比距丹麥更近，且位處俄羅斯和美國之間飛彈最短飛行路線上。儘管美國已在格陵蘭設有一處軍事基地，川普仍堅稱，中、俄在北極地區的軍事活動造成美國國安問題，因此擁有格陵蘭至關重要。