川普：已建立格陵蘭協議架構 不會對歐洲加徵關稅

中央社／ 華盛頓21日專電

美國總統川普矢言取得丹麥自治領地格陵蘭的控制權，他今天在瑞士和北約秘書長呂特會晤後發文表示，雙方已建立有關格陵蘭的未來協議架構，基於這項共識，他將不會實施原定2月對歐洲8國加徵的關稅。

川普（Donald Trump）先前多次表示基於國安理由，有意取得格陵蘭的控制權，他近期態度越趨強硬，甚至揚言將向反對美國掌控格陵蘭的歐洲國家加徵關稅，包括丹麥、挪威、瑞典、法國、德國、英國、荷蘭及芬蘭。美、歐為此陷入分歧。

他今天在瑞士達沃斯（Davos）舉行的世界經濟論壇（World Economic Forum）發表演說表示，在他爭取掌控格陵蘭的過程中，將排除動武選項，但沒有其他國家能確保格陵蘭的安全。

他也說：「我尋求立刻談判，再次討論美國收購格陵蘭一事。」

川普稍晚和北大西洋公約組織（NATO）秘書長呂特（Mark Rutte）會晤，討論格陵蘭議題。他會後在自家社群媒體「真實社群」（Truth Social）發文宣布，基於他和呂特進行富有成效的會議，「我們已建立有關格陵蘭的未來協議架構，事實上，涉及整個北極地區」。

他表示：「這項解決方案一旦完成，對美國跟所有北約國家而言都會是很棒的結果。」

川普還說，基於這項共識，他將不會實施原訂2月1日起將對特定歐洲國家加徵的關稅。

同時，川普指出，有關美國「金穹」（GoldenDome）空中及飛彈防禦系統計畫在格陵蘭的事宜正在進一步討論中，隨著磋商推進，將公布更多訊息。美國副總統范斯（JD Vance）、國務卿盧比歐（MarcoRubio）、川普特使魏科夫（Steve Witkoff）等人將負責相關談判。

外電報導，呂特今天稍早表示，處理格陵蘭問題引發的緊張局勢必須依賴「審慎外交」。

在格陵蘭議題上，川普主張，若俄羅斯或中國尋求侵略格陵蘭，美國的北約盟邦丹麥無力保衛這座幅員遼闊的北極島嶼。不過，歐洲國家紛紛警告，美國試圖奪取格陵蘭的任何行動將導致北約破裂。

格陵蘭地處北極，距離美國比距丹麥更近，且位處俄羅斯和美國之間飛彈最短飛行路線上。儘管美國已在格陵蘭設有一處軍事基地，川普仍堅稱，中國、俄羅斯在北極地區的軍事活動造成美國國安問題，因此擁有格陵蘭至關重要。

格陵蘭 美國 川普

延伸閱讀

美國最高法院對川普開除Fed理事庫克 持懷疑態度

丹麥外長：川普欲避免為格陵蘭動武是「正面」跡象

川普排除動武掌控格陵蘭　歐股多收紅

川普關稅判決又延期了 下個可能發布日期落在2月20日

相關新聞

川普稱尋求立即談判收購格陵蘭 「不想也不會動武」

美國總統川普21日在瑞士達沃斯世界經濟論壇發表演說，表示正尋求立即展開談判，討論美國取得格陵蘭問題。他說，極尊重格陵蘭和...

歐洲畫紅線！丹麥防美入侵 法籲格陵蘭軍演「我們準備好了」

美國總統川普以關稅施壓北約盟友丹麥出售格陵蘭，格陵蘭總理表示，儘管不太可能發生，但格陵蘭居民仍需要為可能的軍事入侵做準備...

丹麥拋美債、法國嗆軍演...美財長貝森特不屑「無足輕重」

美歐就格陵蘭問題持續緊張，法國廿一日呼籲北約在該島軍演，丹麥年金基金宣布出清一億美元美債。美國財政部長貝森特同日在瑞士達...

川普誇美經濟、諷歐洲走錯方向 強調「不會動武拿格陵蘭」

美國總統川普廿一日在瑞士達沃斯世界經濟論壇發表演說，他表示正尋求立即展開談判，討論美國取得格陵蘭問題。他強調，尊重格陵蘭...

看格陵蘭議題殃及金融市場 川普喊「沒什麼，美股會翻倍！」

美國總統川普21日在世界經濟論壇（WEF）發表談話時說，歐洲正朝錯誤的方向前進，並盛讚美國的經濟榮景，歐洲要以美國為榜樣...

格陵蘭爭奪戰 川普：擬定讓北約滿意方案

美國總統川普21日預定在瑞士達沃斯參加世界經濟論壇（WEF）和各方開會討論格陵蘭議題，他在行前表示，美國將擬定一套「讓北...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。