川普：已建立格陵蘭協議架構 不會對歐洲加徵關稅

美國總統川普矢言取得丹麥自治領地格陵蘭的控制權，他今天在瑞士和北約秘書長呂特會晤後發文表示，雙方已建立有關格陵蘭的未來協議架構，基於這項共識，他將不會實施原定2月對歐洲8國加徵的關稅。

川普（Donald Trump）先前多次表示基於國安理由，有意取得格陵蘭的控制權，他近期態度越趨強硬，甚至揚言將向反對美國掌控格陵蘭的歐洲國家加徵關稅，包括丹麥、挪威、瑞典、法國、德國、英國、荷蘭及芬蘭。美、歐為此陷入分歧。

他今天在瑞士達沃斯（Davos）舉行的世界經濟論壇（World Economic Forum）發表演說表示，在他爭取掌控格陵蘭的過程中，將排除動武選項，但沒有其他國家能確保格陵蘭的安全。

他也說：「我尋求立刻談判，再次討論美國收購格陵蘭一事。」

川普稍晚和北大西洋公約組織（NATO）秘書長呂特（Mark Rutte）會晤，討論格陵蘭議題。他會後在自家社群媒體「真實社群」（Truth Social）發文宣布，基於他和呂特進行富有成效的會議，「我們已建立有關格陵蘭的未來協議架構，事實上，涉及整個北極地區」。

他表示：「這項解決方案一旦完成，對美國跟所有北約國家而言都會是很棒的結果。」

川普還說，基於這項共識，他將不會實施原訂2月1日起將對特定歐洲國家加徵的關稅。

同時，川普指出，有關美國「金穹」（GoldenDome）空中及飛彈防禦系統計畫在格陵蘭的事宜正在進一步討論中，隨著磋商推進，將公布更多訊息。美國副總統范斯（JD Vance）、國務卿盧比歐（MarcoRubio）、川普特使魏科夫（Steve Witkoff）等人將負責相關談判。

外電報導，呂特今天稍早表示，處理格陵蘭問題引發的緊張局勢必須依賴「審慎外交」。

在格陵蘭議題上，川普主張，若俄羅斯或中國尋求侵略格陵蘭，美國的北約盟邦丹麥無力保衛這座幅員遼闊的北極島嶼。不過，歐洲國家紛紛警告，美國試圖奪取格陵蘭的任何行動將導致北約破裂。

格陵蘭地處北極，距離美國比距丹麥更近，且位處俄羅斯和美國之間飛彈最短飛行路線上。儘管美國已在格陵蘭設有一處軍事基地，川普仍堅稱，中國、俄羅斯在北極地區的軍事活動造成美國國安問題，因此擁有格陵蘭至關重要。