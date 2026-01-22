丹麥外長：川普欲避免為格陵蘭動武是「正面」跡象
丹麥外交部長拉斯穆森今天說，有關美國總統川普表示希望避免在格陵蘭動用軍事力量，這是個「正面」跡象；但他也強調，川普並未放棄揚言奪取這片位於北極的丹麥自治領土。
法新社報導，針對川普（Donald Trump）在瑞士達沃斯（Davos）舉行的世界經濟論壇（World EconomicForum）會議上發表的演說，拉斯穆森（Lars LokkeRasmussen）在丹麥首都哥本哈根對媒體記者表示，單就川普有關不在格陵蘭動武這部分發言來看「是正面的」，「但這並未讓問題消失」。
他說，經過川普這番發言後，「很清楚的是，（川普）總統的企圖心依舊不減」。
