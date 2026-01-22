百年來首見！加拿大模擬遭美入侵 不排除學阿富汗打游擊

加拿大環球郵報報導，高層政府官員透露，加拿大軍方近期針對美軍假想入侵進行模擬，討論國內可能的反制策略，其中包括類似阿富汗聖戰士當年對抗蘇聯及後來美國聯軍所採用的游擊戰術。這是加拿大部隊近百年來首度針對美國進犯進行戰略推演。

加拿大身為北約組織創始成員，也是美加大陸空防合作夥伴，這項舉措格外罕見。官員說，軍事模擬屬於概念及理論架構，並非可直接執行的作戰計畫。

兩名不具名官員與專家表示，川普政府下令入侵加拿大的可能性極低。但川普近來表明要取得格陵蘭，多次表示要將加拿大納為一州，月初還對委內瑞拉發動斬首行動。

加國政府高層官員指出，軍方規畫美軍自南方發動攻勢，預料美軍將在一周甚至最快兩天內，突破加拿大陸海戰略要地。

官員坦言，加拿大無法動員足夠兵力，也缺乏先進裝備，難以抵擋美國常規攻擊。因而軍方預想，屆時將以非傳統手法應對，包括非正規部隊或武裝平民進行埋伏、破壞、無人機戰或游擊打擊等。

其中一位官員表示，模擬內容也納入阿富汗聖戰士一九七九至一九八九年與蘇聯作戰戰術。這顯示，加拿大更積極應對川普政府潛在威脅。

不過，官員強調，加美軍方關係依然良好，雙方正攜手合作建構「金穹」飛彈防禦系統，防範俄中飛彈威脅。加軍也對俄羅斯、中國對加拿大城市及關鍵基礎設施發動飛彈襲擊進行過推演。

退役少將佛瑞塞表示，難以想像加拿大需要推演美軍入侵方案。他說：「攻擊加拿大，等於與全球為敵，甚至比格陵蘭更嚴重。國際社會關心加拿大，不像對委內瑞拉那般冷漠。屆時你會看到德國軍艦、英國戰機現身加拿大，強化國家主權防線。」

加拿大特種部隊前司令戴伊表示，美軍攻打加拿大純屬「幻想」。

他承認，加軍根本無法抗衡美軍，但美國若要長期占領幅員遼闊的加拿大將極為困難。他說，美軍唯一希望或許是攻下加國首都渥太華後全國迅速投降，「但如同烏克蘭，我絕不認為即使首都淪陷我們就會投降」。