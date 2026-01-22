聽新聞
丹麥拋美債、法國嗆軍演...美財長貝森特不屑「無足輕重」

聯合報／ 編譯高詣軒盧思綸／綜合報導
美國財政部長貝森特指出，不在意丹麥出清美債。美聯社
美國財政部長貝森特指出，不在意丹麥出清美債。美聯社

美歐就格陵蘭問題持續緊張，法國廿一日呼籲北約在該島軍演，丹麥年金基金宣布出清一億美元美債。美國財政部長貝森特同日在瑞士達沃斯反批，法國預算問題「一團糟」，總統馬克宏應先顧好法國人民，還稱丹麥和其對美債的投資「無足輕重」。

馬克宏辦公室聲明，已準備好參與在格陵蘭的北約軍演。他廿日已說，歐洲不會因霸凌屈服，歐盟應考慮對美動用俗稱「貿易火箭炮」的反脅迫工具。

對此，貝森特指控馬克宏做出「煽動性發言」，並就法方尋求上述軍演表示「時值法國預算一團糟，馬克宏總統若還一心執意這麼做，我會建議他為了法國人民關注其他事務」。

法國今年預算案與在野黨協商數月，仍未能在國會達成協議，引發政治動盪；法國總理勒克努廿日已動用憲法四十九條第三款的強硬手段，不經國會表決逕自通過部分預算。

另據美媒ＣＮＢＣ報導，丹麥年金營運機構已宣布一月底前出售一億美元美債，原因是美國政府財政不佳；該機構投資長斯赫爾德說，這雖與美歐爭端沒直接關係，「但當然，這沒讓我們更難做決定」。

貝森特被問到美國是否擔心丹麥年金基金等歐洲的機構投資人，可能撤出美債市場時，表示「丹麥的美債投資規模，就像丹麥本身一樣無足輕重」，並強調他會觀察美債拍賣情形，美國已獲創紀錄外國投資，完全不擔心。

貝森特也點名英國將印度洋查哥斯群島的主權移交模里西斯的計畫，讓美國失望。外媒報導，該群島的狄耶戈加西亞島上，設有美英具戰略意義的空軍基地；英、模去年達成協議移交主權，但允許英國以長期租約保留該基地控制權。

貝森特說，美方正要求盟友理解格陵蘭島必須成為美國一部分，也提到丹麥一九一七年曾將在加勒比海的領土賣給美國，即現在的美屬維京群島。他說，當時在一戰保持中立的丹麥理解該群島重要性，擔心德國的影響和戰火波及加勒比地區，且美國需要該群島。

