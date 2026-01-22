歐洲畫紅線！丹麥防美入侵 法籲格陵蘭軍演「我們準備好了」

美國總統川普以關稅施壓北約盟友丹麥出售格陵蘭，格陵蘭總理表示，儘管不太可能發生，但格陵蘭居民仍需要為可能的軍事入侵做準備，法國則呼籲在格陵蘭軍演。

白宮發言人李維特表示，「川普總統已表明，獲得格陵蘭是美國國安優先要務；總統及其團隊正在討論一系列方案，以實現這項重要外交政策目標，當然，動用軍隊始終是總統可採行的選項之一」。

格陵蘭總理尼爾森廿日在首府努克的記者會上表示，「發生軍事衝突的可能性不高，但不能排除」。格陵蘭政府將成立一個由所有相關地方當局代表組成的專案小組，協助民眾為可能對日常生活造成的任何中斷做好準備。政府正著手向民眾發布新的指引，其中包括建議家中儲備足夠五天的食物。

時代雜誌報導，丹麥難以理解，格陵蘭已表態歡迎美國商業投資，丹麥也早有條約允許美方擴大駐軍，他們不懂川普究竟還要什麼。

除外交交涉外，丹麥正加速強化格陵蘭的軍事部署，並討論是否動用「反脅迫工具」以經濟手段反制美國。丹麥軍隊擴大在格陵蘭的演習，可能持續一整年。

法國總統馬克宏廿一日呼籲北約組織在格陵蘭軍演，表示法方已「準備參與」。

彭博報導，此舉可能激怒川普。美國的歐洲盟邦先前表示將在格陵蘭進行象徵性軍演後，川普上周末宣布二月起對英、法、德等歐洲八國加徵百分之十關稅。

英國首相施凱爾廿一日說：「我不會讓步。儘管受到關稅威脅，英國不會在格陵蘭問題放棄我們的原則和價值觀。」

另外，歐盟執委會主席范德賴恩駁斥川普對歐洲八國加徵關稅計畫。她強調，美歐去年七月已達成貿易協議，「無論政治或商業，協議就是協議，朋友握手就該算數」，她表示，歐盟的反擊將會是堅定、團結且對等。

歐洲領袖如此強硬立場，與他們一年來對川普的柔性策略形成對比，以往歐洲多半透過公開示好、私下密集協商，試圖維持妥協空間。

南丹麥大學教授瑞寧稱，傳聞歐洲國家還可能限制美方取得情資、使用基地或飛越航道等權限。他說：「美國嘲諷歐洲軟弱是一回事；侵犯歐洲主權，又是另一回事，歐洲的紅線已浮現。」

美國官員廿日透露，雖然五角大廈會為各種軍事突發狀況預做規畫，但尚未收到指示擬定入侵格陵蘭行動。

軍事分析人士說，美軍若要接管格陵蘭並不困難。格陵蘭人口僅約五點六萬人，島上最北端已經有一座美軍基地。紐約時報報導，五角大廈官員與高階指揮官私下對川普先前宣稱不排除武力奪取格陵蘭，表達震驚與憤怒。格陵蘭是丹麥領土，丹麥部隊曾大力支持美國，在伊拉克與阿富汗與美軍並肩作戰，攻擊格陵蘭等同攻擊北約盟友。