看格陵蘭議題殃及金融市場 川普喊「沒什麼，美股會翻倍！」

美國總統川普21日在世界經濟論壇（WEF）發表談話時說，歐洲正朝錯誤的方向前進，並盛讚美國的經濟榮景，歐洲要以美國為榜樣。「美國股市昨天下跌是因為格陵蘭，這沒什麼，股市會翻倍！」

他並透露，將在不久的將來宣布新的聯準會（Fed）主席，我選定的聯準會主席將是一位「男性」。新任Fed主席將是一位備受尊敬的人。

他說，將大力發展核能，核電廠已在安全上取得長足進展，並再次抨擊風力發電，「當一個國家用愈多風電，就愈窮，但中國很聰明，他們生產風力發電設備，自己卻不使用風電」。相關消息激勵美國多檔核電股股價狂飆。

川普表示：「美國是全球的經濟引擎，當美國繁榮，整個世界都會繁榮。歷史一再證明，美國表現不好時，全世界也會跟著不好。」「我熱愛歐洲，也希望看到歐洲變得更好，但他們現在的方向並不正確。」

演說開場重點仍放在達沃斯的聽眾身上。川普將歐洲描繪為因大規模移民與對綠色科技的執著而變得「面目全非」，並再度貶抑這類科技為「騙局」，同時推銷他在經濟與集體安全上的路線。

川普的演說也預告，將公布一系列大規模措施，處理國內的生活成本問題。相關政策可能劍指具影響力的利益團體，包括華爾街銀行、投資公司、建商與健康保險業者。

川普說，不會以武力奪取格陵蘭，我正在尋求立即展開談判，討論美國收購格陵蘭一事。

