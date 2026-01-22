因格陵蘭議題「拋售美國」 丹麥要動了

丹麥退休金基金AkademikerPension計劃在本月底前出脫1億美元的美國公債，加劇歐洲可能因格陵蘭議題「拋售美國」的憂慮，但分析師認為，美歐雙方最後都將基於理智與利弊考量，還不會撕破臉，因為這對歐洲可能更傷。

AkademikerPension投資長謝爾德20日說，「美國不再是良好信用對象，長期而言，美政府財政不具永續性」，該基金截至去年底持有約1億美元美國公債，之前留在美債市場唯一理由是風險和流動性管理，現在「我們判定能找到其他替代方案」。

此前Laerernes退休金已以美國債務永續性與Fed獨立性受威脅為由，大砍美債部位，管理1,200億美元資產的PFA最近也減持美債。另據FinansWatch報導，Paedagogernes退休金在出脫美債後說，將停止推出針對美國低流動性資產的新策略。

這一切都引發外界憂心歐洲基金經理人可能以持有的美國資產為武器，反擊川普威脅。但分析師認為，此舉對歐洲傷害可能更大。Ameriprise金融公司首席市場策略師薩格林賓說，若美歐關係破裂，美元仍是全球準備貨幣，只是震盪大幅加劇，但歐洲企業所受傷害將甚於美國企業，歐元貶值幅度可能超過美元，德國等仰賴出口的經濟體受傷程度將高於美國。