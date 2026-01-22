格陵蘭爭奪戰 川普：擬定讓北約滿意方案

美國總統川普21日預定在瑞士達沃斯參加世界經濟論壇（WEF）和各方開會討論格陵蘭議題，他在行前表示，美國將擬定一套「讓北約會非常滿意」的方案，「事情會進展得相當順利」。他也認為，美國對歐洲八國加徵新關稅，不會危及美歐貿易協議，因為歐盟「非常需要」與美國的既有協議。

川普20日在前往達沃斯前，罕見出席白宮記者會表示，他計劃本周在達沃斯與多國領導人會面，並將格陵蘭列為討論重點之一，「我們安排許多與格陵蘭相關的會議，我認為事情會進展得相當順利」。

他說，美國將針對格陵蘭主權問題，擬定一套「讓北約會非常滿意」的方案，「我們會想出一個讓北約非常滿意、美國也非常滿意的計畫」，「但美國基於安全目的需要格陵蘭，我們需要它，它對美國乃至世界安全至關重要」。

他被問及願意為接管格陵蘭做到什麼樣的程度時，他不願明說，僅表示「你們之後就會知道」。

他被問到為格陵蘭對歐洲加徵關稅，是否會促使歐盟收回投資承諾時回應：「我認為不會。他們非常需要和我們的那份協議，真的非常需要。他們拚得很辛苦才爭取到它。所以我認為他們不會。」

川普日前宣布，2月1日起對來自歐洲八國的商品加徵10%關稅，並於6月調高至25%，直到對「購買格陵蘭」達成協議。

他稍後暗示，雖然歐洲威脅要以貿易「火箭砲」報復美國，但將因美歐貿易協議而不會履行威脅。他同時也淡化對法國總統馬克宏及英國首相施凱爾的批評，預期將獲得兩人熱情接待，「他們一直都對我很好」。

另外，川普稍早也在同一場合花了大約1小時45分鐘回顧重返白宮一年以來的成就，並發牢騷，抨擊政敵，威脅要對付盟友。川普結語時說：「我覺得上帝對我的工作表現會感到非常驕傲。」幕僚為川普二次執政第一年的成果列印了31頁資料，不過川普迅速翻過就放下，脫稿演出。

白宮發言人李維特20日進行新聞簡報之前突然發文宣布，將有「特別嘉賓」一同加入。川普隨後現身記者會。

川普在記者會細數政策成果，包括台積電（2330）、蘋果、輝達等企業承諾擴大對美投資。他也稱，關稅措施有助加強美國國安並帶來龐大稅收，盼最高法院對關稅案作出正確決定。

白宮幕僚提供的就職周年政績列表上，排在最前面的52項都與移民政策、邊境安全有關。川普表示，上台以來成功阻斷非法移民潮，美國西南邊境變得鞏固。