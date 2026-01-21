快訊

光寶科晚上七點重訊 總經理邱森彬說明收購案

獨／「京城四少」80年代一線小生近況曝 69歲男星不退休親吐現況

約晚3小時到…川普赴達沃斯論壇突返航 貝森特揭原因：歐洲何不坐下等

格陵蘭爭議 歐盟領袖示警盟友內訌將助長敵對勢力

中央社／ 法國史特拉斯堡21日綜合外電報導

歐盟執行委員會主席范德賴恩今天警告，美國與歐洲因格陵蘭問題產生的緊張情勢恐助長西方對手。她還說，美國總統川普威脅對歐洲盟友加徵關稅是「錯誤的」。

法新社報導，范德賴恩（Ursula von der Leyen）在史特拉斯堡（Strasbourg）對歐洲議會議員表示：「如果我們陷入盟友之間危險的惡性循環，這只會助長我們雙方都堅決要排除在戰略版圖之外的對手勢力。」

她說：「我們正處於十字路口。歐洲傾向對話與解決方案，但如有需要，我們已準備好以團結、緊急與決心回應。」

另外，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）今天說，歐洲應避免「反射性的憤怒」，並應在瑞士達沃斯（Davos）與美國總統川普（Donald Trump）會面，聽取他有關收購格陵蘭的論點。

川普正前往瑞士滑雪勝地達沃斯，參加一年一度的世界經濟論壇（World Economic Forum）。然而，他計劃收購丹麥自治領地格陵蘭，引發與歐洲的對峙，使這場論壇蒙上陰影。

貝森特在接受記者採訪時說：「我要提醒大家：深呼吸。不要像我們見過的那樣產生反射性的憤怒與怨恨。」

他說：「為什麼不坐下來，等川普到了，再聽聽他的論點呢？」

川普強調，隨著北極冰層融化，超級強權爭奪戰略優勢，蘊藏豐富礦產的格陵蘭對美國及北約在面對俄羅斯、中國時的威脅時至關重要。

美國 川普 格陵蘭 歐盟

延伸閱讀

美伊互嗆暗殺元首 川普：伊朗若敢 必從地球消失

艾爾段與川普熱線 稱敘利亞加薩情勢會談順利

川普1周年 紐約多地出現反川罷課罷工 學生上街頭

川普執政周年秀成績單：上帝會為我的表現感到驕傲

相關新聞

美軍下令1500名北極精兵待命 專家指疑點憂心「恐對格陵蘭動武」

丹麥最大報「政治報」（Politiken）21日報導，美國國防部下令阿拉斯加第11空降師1500名士兵進入待命狀態，可能...

整理包／川普併吞格陵蘭B計劃曝光！一文看懂「99年租約」和「波多黎各模式」

美國總統川普上任以來多次揚言吞併格陵蘭，甚至聲稱不排除動用武力，引起了丹麥及北約（NATO）盟友的高度警覺。歐洲多國派遣軍事人員登島，川普也放話對北約8國盟友的「格陵蘭關稅」執行到底，導致地緣政治局勢緊張升溫。 傳出華府有意提議以「99年租約」結合「波多黎各模式」，試圖在不直接併吞的情況下取得格陵蘭的實質控制權。若美方提議租賃方案，將類似過去清朝以99年為期，將香港租借給英國的安排。川普已指示團隊備妥各種選項，預計本周在達沃斯向歐洲提案。

為格陵蘭槓上！美歐貿易戰疑慮增加 分析指「泰國可能從中獲利」

美國揚言將對8個歐洲國家加徵進口關稅後，歐盟擬祭反制措施，使美歐貿易戰疑慮升高，泰國對此嚴陣以待。專家分析，美歐是全球供...

丹麥年金基金擬出清1億美元美債 貝森特冷回：丹麥無足輕重

丹麥年金營運機構20日宣布計畫出售1億美元美債，美國財政部長貝森特21日在瑞士達沃斯世界經濟論壇期間駁斥相關擔憂，表示「...

川普為何強搶格陵蘭？「大賣空」貝瑞：對美有兩大戰略重要性

美國總統川普垂涎格陵蘭已久，如今為了強取豪奪，揚言不惜對歐洲八個國家再祭關稅。為什麼美國這麼想取得格陵蘭？一大原因是，格...

TACO又來？格陵蘭風險未如表面嚴重 專家解讀：反提供買進機會

由於美國總統川普上周末宣布將因為格陵蘭問題對歐洲八國加徵關稅，導致本周一歐股下跌與貴金屬再創新高。但彭博資訊金融市場資深...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。