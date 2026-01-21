丹麥年金基金擬出清1億美元美債 貝森特冷回：丹麥無足輕重

美國總統川普上任以來多次揚言吞併格陵蘭，甚至聲稱不排除動用武力，引起了丹麥及北約（NATO）盟友的高度警覺。歐洲多國派遣軍事人員登島，川普也放話對北約8國盟友的「格陵蘭關稅」執行到底，導致地緣政治局勢緊張升溫。 傳出華府有意提議以「99年租約」結合「波多黎各模式」，試圖在不直接併吞的情況下取得格陵蘭的實質控制權。若美方提議租賃方案，將類似過去清朝以99年為期，將香港租借給英國的安排。川普已指示團隊備妥各種選項，預計本周在達沃斯向歐洲提案。

