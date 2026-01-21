丹麥年金基金擬出清1億美元美債 貝森特冷回：丹麥無足輕重
丹麥年金營運機構20日宣布計畫出售1億美元美債，美國財政部長貝森特21日在瑞士達沃斯世界經濟論壇期間駁斥相關擔憂，表示「丹麥在美債的投資規模，就像丹麥本身一樣，無足輕重」。
英國獨立報21日報導，美國總統川普有意讓美國從丹麥取得格陵蘭，引發美歐緊張之際，貝森特在達沃斯被問到，美國是否擔心丹麥年金基金等歐洲的機構投資人，可能撤出美債市場時，做出上述回覆。
美媒CNBC此前報導，丹麥年金營運機構宣布出售1億美元美國公債，原因是美國政府財政不佳。該機構投資長斯赫爾德（Anders Schelde）表示，「雖然這與美歐爭端沒有直接關係，但當然，這沒有讓我們更難做決定」。
