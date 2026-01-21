為格陵蘭槓上！美歐貿易戰疑慮增加 分析指「泰國可能從中獲利」

快訊

中央社／ 曼谷21日專電
美國總統川普（Donald Trump）揚言對8個反對美國掌控格陵蘭的歐洲國家商品加徵10%進口關稅後，歐洲聯盟（EU）擬祭反制措施，引發美歐貿易戰疑慮。路透

美國揚言將對8個歐洲國家加徵進口關稅後，歐盟擬祭反制措施，使美歐貿易戰疑慮升高，泰國對此嚴陣以待。專家分析，美歐是全球供應鏈和主要消費市場的重要參與者，若爆發貿易戰將產生重大影響，但泰國也可能從中獲利。

美國總統川普（Donald Trump）揚言對8個反對美國掌控格陵蘭的歐洲國家商品加徵10%進口關稅後，歐洲聯盟（EU）擬祭反制措施，引發美歐貿易戰疑慮。位於亞洲的泰國，也高度關注美歐若爆發貿易戰可能對全球及泰國造成的經濟衝擊。

泰國國際貿易專家亞特（Aat Pisanwanich）今天告訴曼谷郵報（Bangkok Post），若歐洲和美國這兩個龐大市場間出現貿易壁壘，將對全球市場產生重大影響。

他說：「當歐盟向美國出口商品遇到障礙，也會影響泰國對歐盟的出口，因歐盟可能會將其商品轉向世界其他市場。」

據報導，亞特指出，中美貿易戰後，大量中國商品湧入全球市場。若美歐間的貿易衝突增加，可能導致更多來自中國、美國和歐洲的產品湧入全球市場。

曼谷郵報指出，亞特認為，涉及歐盟供應鏈的泰國商品，例如汽車零件、電器和橡膠製品，都會受到影響。另外，因歐盟購買力下降，泰國的水果、稻米和海鮮出口量也可能因此減少。他呼籲，泰國應加速與歐盟的談判，並敲定自由貿易協定，又或透過東協（ASEAN）機制與歐盟達成相關協定。

不過，泰國證券公司亞洲證券（ASPS）19日發布的報告則指出，美歐間的衝突，如貿易戰或出現關稅壁壘，可能對泰國有利。

亞洲證券表示，若歐美貿易衝突升高，受影響的歐洲國家商品在美國的價格可能會上漲，而美國商品進入這些歐洲市場的管道，則可能會受到更多限制，這將導致歐美國家轉向關稅較低的出口國進口商品。

報告指出，美歐市場占泰國海外貿易總額約20.5%，超過泰國最大貿易夥伴中國，若美歐進口泰國商品，將有利於泰國出口。另外，由於泰國與美國及歐盟都保有良好的貿易關係，且泰國仍具有成長潛力、成本相對低，因此泰國有望藉此吸引更多外國投資。

