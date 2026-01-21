快訊

光寶科晚上七點重訊 總經理邱森彬說明收購案

獨／「京城四少」80年代一線小生近況曝 69歲男星不退休親吐現況

約晚3小時到…川普赴達沃斯論壇突返航 貝森特揭原因：歐洲何不坐下等

聽新聞
0:00 / 0:00

川普為何強搶格陵蘭？「大賣空」貝瑞：對美有兩大戰略重要性

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
美國總統川普垂涎格陵蘭已久，如今為了強取豪奪，揚言不惜對歐洲八個國家再祭關稅。路透
美國總統川普垂涎格陵蘭已久，如今為了強取豪奪，揚言不惜對歐洲八個國家再祭關稅。路透

美國總統川普垂涎格陵蘭已久，如今為了強取豪奪，揚言不惜對歐洲八個國家再祭關稅。為什麼美國這麼想取得格陵蘭？一大原因是，格陵蘭的地理位置對美國極具戰略重要性。

究竟有多重要？

電影「大賣空」原型人物貝瑞指出，格陵蘭對美國有兩大戰略重要性。一，設置反彈道防禦系統，以攔截發射自俄羅斯/中國的洲際彈道飛彈（ICBM）而言，格陵蘭是最佳地點。二，格陵蘭也是設立攻擊性飛彈系統，以利威脅中俄的最佳地點。

數日前，華爾街日報刊出一幅圖表，顯示從俄羅斯境內軍事基地向美國華盛頓首府發射ICBM的彈道軌跡，由此可見，飛彈升到最高點之時，正好就飛越或接近格陵蘭的正上空，而飛彈觸及頂點之時，又正好是攔截能力最弱的時刻，因為行進速度在此時最緩慢。

把球拋上天空，也會見到相同的效應--拋上最高點時球速降到最低。

對有能力設法躲避攔截的智慧型導引飛彈而言，直接從正下方把它擊落，成功機率更高，因為那正是距離飛彈最近的路徑--也就是說，在那個地點，飛彈偵測到攔截企圖的預警時間最短。

美國已有權在格陵蘭島上四處設置軍事基地，想必也會擴及ICBM攔截系統的部署，但或許某些用途會引起歐洲國家反對。

格陵蘭 彈道飛彈 美國 川普 關稅

延伸閱讀

美伊互嗆暗殺元首 川普：伊朗若敢 必從地球消失

艾爾段與川普熱線 稱敘利亞加薩情勢會談順利

川普1周年 紐約多地出現反川罷課罷工 學生上街頭

格陵蘭之爭升溫 川普不排除動武 歐洲「紅線」浮現

相關新聞

美軍下令1500名北極精兵待命 專家指疑點憂心「恐對格陵蘭動武」

丹麥最大報「政治報」（Politiken）21日報導，美國國防部下令阿拉斯加第11空降師1500名士兵進入待命狀態，可能...

整理包／川普併吞格陵蘭B計劃曝光！一文看懂「99年租約」和「波多黎各模式」

美國總統川普上任以來多次揚言吞併格陵蘭，甚至聲稱不排除動用武力，引起了丹麥及北約（NATO）盟友的高度警覺。歐洲多國派遣軍事人員登島，川普也放話對北約8國盟友的「格陵蘭關稅」執行到底，導致地緣政治局勢緊張升溫。 傳出華府有意提議以「99年租約」結合「波多黎各模式」，試圖在不直接併吞的情況下取得格陵蘭的實質控制權。若美方提議租賃方案，將類似過去清朝以99年為期，將香港租借給英國的安排。川普已指示團隊備妥各種選項，預計本周在達沃斯向歐洲提案。

為格陵蘭槓上！美歐貿易戰疑慮增加 分析指「泰國可能從中獲利」

美國揚言將對8個歐洲國家加徵進口關稅後，歐盟擬祭反制措施，使美歐貿易戰疑慮升高，泰國對此嚴陣以待。專家分析，美歐是全球供...

丹麥年金基金擬出清1億美元美債 貝森特冷回：丹麥無足輕重

丹麥年金營運機構20日宣布計畫出售1億美元美債，美國財政部長貝森特21日在瑞士達沃斯世界經濟論壇期間駁斥相關擔憂，表示「...

川普為何強搶格陵蘭？「大賣空」貝瑞：對美有兩大戰略重要性

美國總統川普垂涎格陵蘭已久，如今為了強取豪奪，揚言不惜對歐洲八個國家再祭關稅。為什麼美國這麼想取得格陵蘭？一大原因是，格...

TACO又來？格陵蘭風險未如表面嚴重 專家解讀：反提供買進機會

由於美國總統川普上周末宣布將因為格陵蘭問題對歐洲八國加徵關稅，導致本周一歐股下跌與貴金屬再創新高。但彭博資訊金融市場資深...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。