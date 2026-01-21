快訊

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國陸軍第11空降師第2步兵旅戰鬥隊2024年9月於阿拉斯加進行兵力投射演習。美聯社
美國陸軍第11空降師第2步兵旅戰鬥隊2024年9月於阿拉斯加進行兵力投射演習。美聯社

丹麥最大報「政治報」（Politiken）21日報導，美國國防部下令阿拉斯加第11空降師1500名士兵進入待命狀態，可能部署至明尼蘇達州因應當地示威活動。但是，美軍北極作戰精銳啟人疑竇，街頭巡查通常是國民兵的任務，美國與丹麥國防專家憂心，這是對格陵蘭採取行動的幌子，甚至有明州示威者預測「那些士兵一定會去格陵蘭」，分析人士直言，後續幾天需密切關注第11空降師是否裝載武器和補給。

近日多家美媒引述美國官員表示，五角大廈已下令約1500名現役美軍士兵做好準備，可能部署至明州因應示威活動。待命士兵隸屬於美國陸軍第11空降師旗下的兩個步兵營。

此舉在川普不排除對格陵蘭動武的背景下，引發美國與丹麥的國防專家質疑：華府為何要動用為北極作戰訓練的第11空降師至明州街頭巡邏？這類任務通常由國民兵負責，川普政府因地方犯罪問題和民眾示威問題曾在芝加哥、華府及波特蘭等地部署國民兵。

這篇報導引述專家認為，美軍入侵格陵蘭是一種可能性，尤其美國若真正因格陵蘭而對北約開戰，第11空降師將是非去不可的部隊。

前丹麥國防情報局、現任安全政策顧問卡爾斯博（Jacob Kaarsbo）認為，美軍正在提升透過軍事行動控制格陵蘭的能力，「現在美軍的北極部隊奉命進入待命狀態，這是令人不快的警訊指標」。

卡爾斯博告訴丹麥國防媒體OLFI，「這項決策顯示，入侵格陵蘭是一種真實的可能，接下來幾天的關鍵是，觀察第11空降師是否裝載武器和補給上飛機」。

這篇報導引述OLFI稱，多位專家看法一致，但強調美方這項動作本身不足以證明川普會動武奪取格陵蘭。

丹麥政治報駐美記者富爾桑（Jacob Fuglsang）訪問明州當地示威民眾時，有人預期很快會在街頭看見士兵，但也有民眾預測，「那些士兵一定會去格陵蘭」。

報導也提到，美國國會內部仍有跨黨派聲音強調，對格陵蘭動武「不在選項內」，並主張應透過與北約協商、擴大美軍在當地的存在來處理。

格陵蘭 美軍 美國 國防 丹麥 川普 北極 五角大廈

相關新聞

整理包／川普併吞格陵蘭B計劃曝光！一文看懂「99年租約」和「波多黎各模式」

美國總統川普上任以來多次揚言吞併格陵蘭，甚至聲稱不排除動用武力，引起了丹麥及北約（NATO）盟友的高度警覺。歐洲多國派遣軍事人員登島，川普也放話對北約8國盟友的「格陵蘭關稅」執行到底，導致地緣政治局勢緊張升溫。 傳出華府有意提議以「99年租約」結合「波多黎各模式」，試圖在不直接併吞的情況下取得格陵蘭的實質控制權。若美方提議租賃方案，將類似過去清朝以99年為期，將香港租借給英國的安排。川普已指示團隊備妥各種選項，預計本周在達沃斯向歐洲提案。

川普只是表面工夫？美國對安全威脅正在「亡羊補牢」

川普政府近期在全球多處祭出強硬手段，看似主動進攻，實則帶有補償性、防禦性的意味，意圖彌補前朝——特別是歐巴馬與拜登時期——對中、俄在地緣縫隙中坐大所遺留下的戰略縫隙。

看中戰略與稀土價值？川普奪格陵蘭恐接手1兆美元錢坑

美國總統川普多次放話「拿下」格陵蘭，無論是以購買、施壓，甚至不排除動用更激進手段，外界分析他覬覦的理由包括格陵蘭位居北極...

美軍1500名北極精兵待命！專家揭不尋常警訊 憂心「恐對格陵蘭動武」

丹麥最大報「政治報」（Politiken）21日報導，美國國防部下令阿拉斯加第11空降師1500名士兵進入待命狀態，可能...

【重磅快評】美國若是真奪取格陵蘭 台灣最終也將感到震波

川普飛往達沃斯參加年度經濟論壇。在位處歐洲的達沃斯小鎮裡，川普準備與歐洲列「弱」談論北極圈裡的格陵蘭的命運。命運未卜的格...

格陵蘭之爭升溫 川普不排除動武 歐洲「紅線」浮現

面對川普總統施壓北約盟友出售格陵蘭，丹麥政府試圖安撫川普並尋求外交解方，另強硬畫出主權與格陵蘭自決的「紅線」。此外，格陵...

