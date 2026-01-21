【重磅快評】美國若是真奪取格陵蘭 台灣最終也將感到震波

川普飛往達沃斯參加年度經濟論壇。在位處歐洲的達沃斯小鎮裡，川普準備與歐洲列「弱」談論北極圈裡的格陵蘭的命運。命運未卜的格陵蘭猶如孤雛，愈來愈可能落入美國手心。

全球不只是在疑惑川普是否瘋了，而是睜大了眼睛，正視這一個恐將徹底顛覆二次世界大戰戰後格局的地緣事件。

川普放話稱，格陵蘭併入美國這事兒「已無回頭路」。所以，這件事已不是低概率的閒嗑牙話題，而將是強迫歷史劇烈轉折的「黑天鵝」事變。

連俄羅斯也在鼓動著川普。俄安全委員會副主席梅德韋傑夫一個禮拜前說，「如果川普不迅速採取行動確保北極島嶼格陵蘭島的安全，格陵蘭人可能會投票加入俄羅斯。」這話像是反諷，但更像是忽悠，這話順著川普中俄正在覬覦格陵蘭的邏輯加碼，好讓川普在恐懼下，一拍腦就決定一口吞下這座北方荒島。

俄總統普亭去年三月在北冰洋邊的摩曼斯克一次論壇上，就回溯了美國對格陵蘭島有著一貫「執念」的歷史。他說，美國早在19世紀60年代就研究過吞併格陵蘭島的可能性。 1910年，美國、德國和丹麥還就領土交換問題起草三方協議。根據那份協議，格陵蘭島將歸美國所有，只是協議最終告吹。

普亭說，二戰期間美國在島上建立基地，以防它落入納粹手裡，而在戰後更向丹麥提出購買該島。所以他警告，併吞格陵蘭完全不是川普政府的「胡話」，而是有著深厚的歷史根源。

據此，川普奪取它的可能性高得嚇人。格陵蘭顯然是顆軟柿子，並極其誘人。它廣土稀民，面積216萬km²卻人口極少，容易奪取。而它不只資源豐富（包括稀土、石墨等），更有極地航道、太空戰爭等戰略價值。最重要的，拿下它可能不費吹灰之力。

另一方面，去年底新公布的「國家安全戰略報告」，美國決心專注於西半球地緣利益，格陵蘭就是最顯著而核心的標的。

所以如今的討論已不是川普究竟會不會就這麼幹了？而是美國併吞了格陵蘭後，這個世界會變成什麼樣子？

首先，吞下格陵蘭的美國將完全掌控從阿拉斯加到格陵蘭的整個北冰洋西海岸線，又與東海岸線的歐洲一端的北約力量形成夾擊之勢，北極可謂盡在其控制之下。

如此，俄羅斯的戰略空間將受到壓縮。它的北方艦隊進入大西洋的通道將受到美國更嚴密的監視與掣肘。俄羅斯恐要投入大量資源以保衛其北極利益，這會減輕日本在東北亞感受的俄國壓力。

而這也會讓中國的利益嚴重受損。北京在2018年公布首份《中國的北極政策》白皮書，宣稱中國是「近北極國家」，主張參與北極航道開發、資源利用及治理。美國入主格陵蘭可能主導北極理事會，將中國排除於北極事務之外，讓中國參與北極圈內治理以及開闢北極航道的期望落空。亦即，中國在南海──麻六甲──印度洋的固有航道之外另闢貿易通途的努力，將遭到沈重打擊。

其次，在軍事戰略上，格陵蘭現有的圖勒（皮圖菲克）空軍基地可能擴大，美國在此的彈道導彈預警和太空監視部署將更稠密，甚至成為中程導彈、隱身戰機、戰略轟炸機等攻擊性武器的前沿陣地，直接威懾俄羅斯和整個歐亞陸塊。

不過，以上的戰略利益的代價卻十分沈重。首先是歐洲對《北大西洋公約》第五條，即「集體防禦條款」的信任將直接崩潰。這是北約內部成員國之間發生了領土爭端，而且是首次由北約的支柱國對其他成員的侵略，與多年前英國與冰島的鱈魚戰爭、或土耳其入侵塞普路斯完全不同。

這並不一定就導致北約的瓦解，卻將讓北約形同虛設，北約成員國之間的猜忌加深，有可能出現附庸分層、及部分區域集團化現象。

其次，這對中國大陸也並非全是壞事。因為美國恐要投入極其龐大的資源與財政經費，達到對這一新得的巨土的真實控制，而這很可能排擠它在印太區域，特別是西太平洋的戰略投入與存在感。亦即，中國大陸在西太平洋的支配性地位將進一步深化與鞏固。

更嚴重的是，吞併了格陵蘭後，勢必引發歐洲各國對美國霸權的疑慮，讓過去概念上的西方聯盟出現嚴重裂痕，歐美基於價值觀而協力共抗中國的基礎遭到掏空，分崩的西方將更無力圍堵中國。而這對台灣而言，或許並不是一個有利的發展。

格陵蘭白雪皚皚看似人畜無害，但由它引發的地緣裂痕，可能讓人類失去二次大戰後80年的長期穩定，再次走向動盪。而全球的大國競爭格局，有可能從傳統的「歐亞大陸邊緣地帶」的橋頭堡或樞紐的爭奪，走向以「北極」為支軸向歐亞、北美兩大陸輻輳的立體對抗。

遠在大西洋北邊的那塊島所撬動的地緣震波，最終仍將傳遞到台海，台灣要注意並認知的是，美國力量很可能在這裡緩慢但堅定地永遠式微。