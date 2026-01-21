快訊

土方之亂嗆「自己大便自己收」 盧秀燕火大回擊：內政部要道歉

川普只是表面工夫？美國對安全威脅正在「亡羊補牢」

最貴光明燈1盞要50萬…女建商連10年拿下 新年點燈攻略全公開

此MAGA非彼MAGA！格陵蘭團體賣「讓美國滾開」帽 買氣最旺國家揭曉

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
丹麥哥本哈根一家古著店老闆托內森，13日戴著他設計並於店內販售的反「讓美國再次偉大」帽款「Nu det NUUK！」。帽側印有「讓美國滾開」與格陵蘭旗。路透
丹麥哥本哈根一家古著店老闆托內森，13日戴著他設計並於店內販售的反「讓美國再次偉大」帽款「Nu det NUUK！」。帽側印有「讓美國滾開」與格陵蘭旗。路透

美國總統川普近期頻頻放話、揚言可能奪取丹麥屬地格陵蘭之際，一種新型態的抗議行動正迅速在網路上擴散。多名賣家販售的紅色帽子，雖同樣印著「MAGA」，卻刻意將「讓美國再次偉大」改成「讓美國滾開」（Make America Go Away），嘲諷川普掀起的政治運動。

紐約時報報導，「讓美國滾開」帽是由哥本哈根一家古著店老闆托內森（Jesper Tonnesen）於2025年夏天設計。當時，他對全球政治與國際公共辯論日益粗俗化的語氣感到心力交瘁。托內森說：「我感到一種無能為力，想做點什麼，哪怕只是微不足道的小事。」

起初，這款帽子在店內僅賣出少量，但照片上周開始在網路上流傳後，需求迅速暴增，庫存在短短數小時內便銷售一空，訂單數量也遠遠超出生產能力。托內森認為，這頂帽子之所以引發共鳴，在於它讓人們能在不使用過度對抗性語言的情況下表達異議。此外，幽默元素不僅傳達了反對立場，也為對話保留了空間。

他表示：「幽默能讓訊息被聽見，也替沉重的議題留下一點輕鬆的空間。」

販售類似帽款的「格陵蘭支持」（Greenland Support）團體創辦人施特（Victor Schøtt）接受商業內幕（Business Insider）訪問時也強調，「讓美國滾開」的訴求，重點在於拒絕川普特有的外交風格，而非出於對美國本身的反感。他表示：「需要遠離的是川普式的美國，也就是那個試圖接管格陵蘭的部分。」

施特約一個月前推出網站，相關商品銷量已成長至每周數百頂，其中美國市場佔比最高。他說：「目前美國排名第一，過去幾天約有50筆訂單，其次是丹麥約45筆，再來是德國、愛爾蘭、英國與瑞典，各約20筆。」

該網站還販售一款正面印有「Nu det NUUK」字樣、側面印有「讓美國滾開」的帽子，這是一則運用格陵蘭首都努克（Nuuk）名稱的雙關語，丹麥語大致可解作「夠了」。施特表示，所有收益都將捐助格陵蘭的兒童慈善機構。

美國 格陵蘭

延伸閱讀

川普「格陵蘭威脅」拖累美債重挫 分析師不擔心後續：美歐都將退讓

川普：若紐松當總統 美國很快變委內瑞拉

川普為奪格陵蘭揚言加稅 恐因最高法院裁決翻盤

華郵社論：加拿大為嘲諷川普親近中國 終將後悔

相關新聞

川普只是表面工夫？美國對安全威脅正在「亡羊補牢」

川普政府近期在全球多處祭出強硬手段，看似主動進攻，實則帶有補償性、防禦性的意味，意圖彌補前朝——特別是歐巴馬與拜登時期——對中、俄在地緣縫隙中坐大所遺留下的戰略縫隙。

看中戰略與稀土價值？川普奪格陵蘭恐接手1兆美元錢坑

美國總統川普多次放話「拿下」格陵蘭，無論是以購買、施壓，甚至不排除動用更激進手段，外界分析他覬覦的理由包括格陵蘭位居北極...

川普喊格陵蘭方案「會讓北約滿意」！美媒披露五角大廈有動作了

美國總統川普20日表示，美國將就格陵蘭主權問題擬定一套「讓北約會非常滿意」的方案。與此同時，美媒披露，美國國防部打算削減...

美願與歐磋商格陵蘭 川普撂話：沒回頭路

美國總統川普於美東時間廿日證實與北約秘書長呂特就格陵蘭一事通話，並敲定將在達沃斯世界經濟論壇與各方會晤磋商。他並強調，格...

「格陵蘭關稅」 川普：100％執行到底

路透報導，美國總統川普十九日對ＮＢＣ表示，針對歐洲八國的「格陵蘭關稅」百分之百執行到底，被問及是否動武占領格陵蘭則回應「...

此MAGA非彼MAGA！格陵蘭團體賣「讓美國滾開」帽 買氣最旺國家揭曉

美國總統川普近期頻頻放話、揚言可能奪取丹麥屬地格陵蘭之際，一種新型態的抗議行動正迅速在網路上擴散。多名賣家販售的紅色帽子...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。