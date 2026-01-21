川普時隔6年再赴達沃斯論壇 格陵蘭議題牽動美歐關係

快訊

中央社／ 達沃斯20日綜合外電報導

美國總統川普明天將在瑞士達沃斯（Davos）出席世界經濟論壇（WEF），並與歐洲領袖會面，外界關注他有意將格陵蘭納入美國版圖的構想，恐為跨大西洋關係帶來衝擊。

法新社報導，川普為格陵蘭槓上歐洲8國，歐洲領導人對川普的「美國優先」立場抱持反對態度，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）矢言抵抗「霸凌行為」，歐洲聯盟（EU）也承諾將採取「堅定」回應。

川普今天下午在白宮新聞簡報室舉行記者會時微笑表示，「我將前往瑞士一個美麗的地方，我相信那裡的人們會非常熱情地迎接我」。川普去年重返白宮，今天屆滿週年。

當被問及願意為接管格陵蘭做到什麼樣的程度，他不願明說，僅表示「你們之後就會知道」。

這是川普睽違6年再次出席這場全球經濟與政治精英齊聚的年度盛會，他預計明天下午2時30分（台北時間21日晚間9時30分）發表演說。

川普矢言取得丹麥自治領地格陵蘭的控制權，美、歐關係因此出現數十年來最大裂痕。川普今天還說，已在達沃斯安排多場有關格陵蘭的會議。

●美歐為格陵蘭陷分歧

川普堅稱，在面對俄羅斯與中國的安全挑戰中，礦產資源豐富的格陵蘭對美國和北大西洋公約組織（NATO）至關重要。隨著暖化融冰開啟新航線與經濟機會，北極重要性不斷上升，如今格陵蘭身陷大國地緣競爭核心圈的窘境。

為向歐洲施壓，川普揚言要對丹麥等8個歐洲國家課徵最高達25%關稅，促使歐盟動用「反脅迫工具」的選項浮上檯面。

馬克宏在達沃斯以英語發表演說，指責美國的競爭企圖「削弱」歐洲、將歐洲置於附屬地位，並抨擊川普的關稅威脅「令人無法接受」。

歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）則警告，川普的行動恐嚴重破壞跨大西洋關係。

加拿大總理卡尼（Mark Carney）今天也說，加拿大「堅定支持格陵蘭與丹麥，並全力支持他們決定格陵蘭未來的獨特權利」。

白宮表示，川普在達沃斯的演說將聚焦美國經濟，以應對生活成本危機對共和黨2026年期中選舉可能帶來的影響。然而，川普在國際舞台的強硬表現，美國對格陵蘭的計畫也將成為整場演說的重要背景。

●北約的終結？

格陵蘭總理今天表示，人口僅5.7萬的格陵蘭必須做好面對軍事行動的準備。

立陶宛總統瑙塞達（Gitanas Nauseda）在達沃斯對記者表示，美國若對盟國採取此類行動，「將意味北約的終結」。

川普今天強調他「為北約所做的貢獻比任何人都多」，質疑北約是否也會在關鍵時刻支持美國。

儘管如此，美國共和黨聯邦參議員提里斯（ThomTillis）對記者表示：「我認為這終將會隨著時間逐步降溫。」

