為了格陵蘭不再忍！德法立場趨一致 要對美亮出「貿易火箭炮」

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國總統川普20日出席白宮例行記者會。歐新社
美國總統川普日前宣布，將對反對他收購格陵蘭的北約盟友課徵10%關稅，隨後更進一步升高衝突，威脅對法國葡萄酒與香檳徵收高達200%的關稅。對此，歐盟領導人態度明顯轉趨強硬，要求歐洲執委會在川普不撤回威脅的情況下，準備動用對美國最具殺傷力的貿易工具。

Politico引述5位知情外交官報導，德國已加入法國行列，將在22日晚間於布魯塞爾舉行的歐盟領導人緊急峰會上，要求歐洲執委會評估是否啟動被稱為「貿易火箭炮」的反脅迫工具（anti-coercion instrument）。此舉使歐盟更接近採取更為強硬的回應路線。

雖然多位歐洲領導人一直試圖在達沃斯論壇場邊安排與美國總統川普會面，勸說他不要徵收關稅，但各國同時也在為川普最終履行威脅的可能性預作準備。至於成員國將向歐盟執委會提出何種具體要求，很大程度上取決於川普21日發表的演說內容。

除了反脅迫工具外，歐盟領導人也討論啟動先前擬定的報復方案，對價值930億歐元的美國出口產品徵收關稅。兩名歐盟外交官表示，可能採取的作法是先行課徵關稅，同時由歐洲執委會啟動程序更為繁複、但威力更大的貿易武器。一名法國資深官員談及對華府動用「火箭炮」時直言：「我們與德國人的立場正趨於一致，他們已開始覺醒，意識到必須停止天真。」

歐盟上一次考慮對美國動用「火箭炮」，是在川普於2025年對歐盟祭出單邊關稅之際，當時歐洲最終選擇克制，未讓衝突進一步升高。外交官指出，這一次成員國對承受衝擊的容忍度明顯提高。一名外交官表示：「這已與去年夏天那種仍被視為單純貿易爭端的情況截然不同。」

這位外交官說：「各國當時表示，不想捲入關稅稅率究竟該是10%還是15%的爭論，特別是在我們仍依賴美國的情況下。但現在已不再是可做可不做、屬於加分項的階段，而是必須採取行動的時刻。」

外交官 歐盟 美國 格陵蘭

