看中戰略與稀土價值？川普奪格陵蘭恐接手1兆美元錢坑

美國總統川普多次放話「拿下」格陵蘭，無論是以購買、施壓，甚至不排除動用更激進手段，外界分析他覬覦的理由包括格陵蘭位居北極戰略要衝，又蘊含豐富關鍵礦產與稀土。但美國智庫外交關係協會（CFR）實地分析提醒，川普的直覺正確，結論卻可能完全錯誤。因為美國一旦真的「吃下」格陵蘭，很可能不是收下戰略紅利，而是接手一個長期財政錢坑。

一、丹麥補助，美國得全盤接手

格陵蘭目前是丹麥王國體系下的自治領地，財政高度仰賴哥本哈根的年度撥款。CFR指出，丹麥每年對格陵蘭提供約6億美元財政補助，幾乎撐起地方政府的基本運作。以當地人口僅約5.6萬人計算，等於「每位居民平均補助超過1萬美元」。

外媒先前報導，美國考慮以每位居民發現金10萬美元收買格陵蘭人。但那只是一次性的「收購成本」，還必須考慮年復一年、結構性存在的財政承諾。若格陵蘭改由美國掌控，這筆帳將轉移到華府帳上，而且極可能隨著公共服務、基礎建設與社會福利標準的調整而上升。

二、稀土很多，但未必能賺錢

支持「拿下格陵蘭」的常見論點之一，是該地蘊藏豐富的稀土與關鍵礦產，可作為美國降低對中國依賴的戰略解方。CFR並未否認這一點，但也潑冷水：資源存在，不等於能經濟開採。

格陵蘭氣候嚴寒，生存環境十分艱苦。礦場一年只能營運約6個月，島上基礎設施有限，港口稀少，能通行礦用卡車的道路更是寥寥無幾，這些都造就了高昂的營運成本。這也是為何格陵蘭目前沒有任何獲利的礦場營運計畫，儘管政府發出70多份探勘與開採許可證，現僅有金礦和斜長岩礦兩座礦場在運作。

財星雜誌進一步指出，若要讓格陵蘭在未來10至20年內具備任何可行的經濟開發條件，美國整體投入可能至少高達1兆美元，涵蓋港口、道路、機場、電力系統、住房與公共服務等基礎建設。即便如此，分析人士仍普遍認為，這樣的投資「幾乎沒有經濟意義」，回收期極長，且高度仰賴不確定的全球資源價格。

三、美擴大駐軍，根本無須特地占領

在安全層面，北極軍事化加速，美國確實需要強化在格陵蘭的存在，以監控俄羅斯與中國的動向。然而，CFR點出一個事實：美國不需要買下或奪島，也能名正言順擴大駐軍。

過去70多年來，華府一直依據1951年一項條約在格陵蘭島運作軍事設施，該條約還允許美國增加兵力、升級設施、擴展監測與反飛彈能力，為擴大駐軍提供合法路徑。美軍目前在當地設有皮圖菲克太空基地，CFR指出，格陵蘭對於美國擴大駐軍表示歡迎，因此「無需購買或占領就能實現我們在北極的安全目標。我們要做的只是提出請求」。