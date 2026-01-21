格陵蘭關稅恐掀反制？川普不擔心：歐盟需要美國 投資還是會來

美國總統川普表示，即使他尋求接管格陵蘭而加徵關稅，他相信歐盟仍將持續投資美國。他淡化歐洲採取報復行動的可能性，稱對方「非常需要」與美國的既有協議。

川普於周二晚間前往達沃斯世界經濟論壇前，罕見出席白宮記者會。當被問及為格陵蘭議題加徵關稅是否會引發歐盟撤回投資承諾時，他回應：「我不認為會。他們非常需要和我們的那份協議，真的非常需要。他們拚得很辛苦才爭取到它。所以我不認為他們會。」

歐盟執委會主席范德賴恩同日指出，川普的關稅威脅是項「錯誤」，將違反他去年7月與歐盟敲定的協議。歐洲官員已開始著手研擬反制措施，雙方可能陷入你來我往的報復循環，進而危及協議本身。

川普日前宣布，除非就「購買格陵蘭」達成協議，否則將自2月1日起對來自八個歐洲國家的商品加徵10%關稅，並於6月調高至25%。格陵蘭為丹麥的半自治領土，而丹麥既是北約盟友，也是歐盟成員。

被問及為取得這座島嶼願意走多遠時，川普僅回應：「你們會知道的。」

相關言論已導致跨大西洋關係緊張，並為達沃斯世界經濟論壇蒙上陰影。不過，川普預期，本周在達沃斯就格陵蘭舉行多場會議後，「事情會進展得相當順利」。

他也淡化來自包括法國總統馬克宏在內的歐洲領導人批評，稱面對面互動時，「他們一向對我很好」。