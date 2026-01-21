川普達沃斯行前稱「你們很快就知」 格陵蘭總理：須準備面對美國入侵

快訊

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國總統川普20日在白宮舉行記者會。美聯社
美國總統川普20日在白宮舉行記者會。美聯社

美國總統川普預定前往瑞士達沃斯出席世界經濟論壇前夕，於20日在白宮舉行近兩小時的記者會，被問及為了達成讓格陵蘭成為美國領土的目標，自己願意採取多激進的手段時，僅回應：「你們很快就會知道了。」

CNBC報導，川普表示，他計畫本周在達沃斯與多國領導人會面，並將格陵蘭列為討論重點之一。他說：「如你們所知，我今晚將啟程前往達沃斯，我們安排了許多與格陵蘭相關的會議，我認為事情會進展得相當順利。」

彭博資訊則報導，格陵蘭總理尼爾森（Jens-Frederik Nielsen）當天在首府努克（Nuuk）舉行的記者會上表示，儘管軍事入侵仍屬不太可能發生的情況，但在川普持續威脅接管格陵蘭的情況下，格陵蘭的民眾與當局都需要開始為可能的軍事入侵做準備。

尼爾森表示：「發生軍事衝突的可能性不高，但不能完全排除。」他指出，格陵蘭政府將成立一個由各地方當局代表組成的專案小組，協助民眾因應日常生活可能出現的中斷。政府正著手向民眾發布新的指引，其中包括建議在家中儲備足夠五天的食物。

格陵蘭前總理、現任財政部長埃格德（Mute B. Egede）則形容，格陵蘭正承受「巨大的壓力」，並強調：「我們必須為所有可能的情況做好準備。」

