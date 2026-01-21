川普喊格陵蘭方案「會讓北約滿意」！美媒披露五角大廈有動作了

快訊

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國總統川普20日在白宮舉行記者會。美聯社
美國總統川普20日表示，美國將就格陵蘭主權問題擬定一套「讓北約會非常滿意」的方案。與此同時，美媒披露，美國國防部打算削減派駐多個北約指揮中心的人員，裁撤約200個職位；另一方面，五角大廈尚未被指示擬定入侵格陵蘭的軍事計畫。

路透報導，川普在白宮舉行記者會表示，美國將就格陵蘭主權問題擬定一套「讓北約會非常滿意」的方案。「我們會想出一個讓北約非常滿意、美國也非常滿意的計畫，」他說，「但美國基於安全目的需要格陵蘭，我們需要它，它對美國乃至世界安全至關重要」。

記者會接近尾聲，被問及是否會讓美國留在北約，川普稱與北約關係很好，但不認同北約過去許多做法，稱北約有時「被高估」。他強調，北約強不強「取決於美國」，北約沒有美國就不夠強。

川普對北約的態度已轉化為具體行動。路透引述三名知情人士透露，五角大廈計畫削減駐派在數個北約關鍵指揮中心的人員數量，裁撤約200個職位；川普政府已告知部分歐洲國家。

受影響的機構包括設於英國的北約情報融合中心（NATO Intelligence Fusion Centre）、位於布魯塞爾的盟軍特種作戰部隊司令部（Allied Special Operations Forces Command）、設於葡萄牙且負責監督部分海上行動的北約海上打擊暨援助部隊（STRIKFORNATO）以及其他數個機構。華盛頓郵報率先披露此事。

其中一名消息人士說，這些將被裁減人力的北約單位，目前約有400名美國人員派駐；換言之，受影響機構內的美國人員總數，將大約減少一半；美國不會把現有軍人從駐點撤回，大多會等這些人員任期結束、調離或離職後，美方將不再補派人手接替。

對於川普未排除武力拿下格陵蘭，美國官員20日透露，雖然五角大廈會為各種軍事突發狀況預做規畫，但尚未收到指示被要求擬定入侵格陵蘭或類似行動的善後事宜。這些官員在討論作戰事務時要求匿名。

軍事分析人士說，美軍若要接管格陵蘭並不困難。格陵蘭人口僅約5.6萬人，島上最北端已經有一座美軍基地，相較二戰期間最多曾有17座。

紐約時報指出，五角大廈官員與高階指揮官私下對川普保留以軍事力量奪取格陵蘭的選項，表達震驚與憤怒。格陵蘭是丹麥領土；丹麥雖是小國，卻是值得信賴的北約盟友，其部隊曾在伊拉克與阿富汗與美軍並肩作戰並有人陣亡。攻擊格陵蘭將等同攻擊北約盟友，並威脅自二戰以來維繫西方團結的同盟。

北約 美國國防 格陵蘭 五角大廈

