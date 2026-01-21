快訊

川普對歐關稅威脅 美股道瓊大跌870點、台積電ADR挫逾4%

美願與歐磋商格陵蘭 川普撂話：沒回頭路

川普覬覦格陵蘭 加拿大總理力挺格陵蘭與丹麥

中央社／ 達沃斯20日綜合外電報導

美國總統川普揚言拿下丹麥自治領地格陵蘭之後，加拿大總理卡尼（Mark Carney）今天表示，加拿大「堅定支持」格陵蘭與丹麥。

法新社報導，卡尼在瑞士達沃斯（Davos）舉辦的世界經濟論壇（World Economic Forum）發表這番言論力挺，「加拿大堅定支持格陵蘭與丹麥，並全力支持他們決定格陵蘭未來的獨特權利」。

卡尼向全球政治與金融菁英發表演說之際，也提到他去年進入加拿大政壇以來一直強調的主題：由美國主導的全球治理體系將不會回到川普前的常態。

他說，加拿大是最早「聽到警鐘」的國家之一，並且意識到全球正在發生根本性變化。

他也表示，加拿大曾從「美國霸權」的時代中受益，但如今必須轉向，因為各個強權正在加大使用經濟實力作為槓桿。

卡尼直言「舊秩序不會回來了」，並且呼籲加拿大等中型國家，團結起來共同捍衛以規則為基礎的國際秩序，「因為，如果我們不在談判桌上，就會成為被宰割的對象」。

路透社報導，卡尼也在達沃斯表示，加拿大「強烈反對」以併吞格陵蘭為目標而實施的關稅。

川普本月17日貼文稱，將從2月1日起對丹麥、挪威、瑞典、法國、德國、英國、荷蘭及芬蘭8個歐洲國家的商品加徵10%關稅，理由是這些國家反對美國掌控格陵蘭。

加拿大 格陵蘭 美國

延伸閱讀

川普揚言掌控格陵蘭 美國示警歐盟勿祭關稅重拳

川普欲取格陵蘭 歐洲議會暫緩批准與美貿易協議

法國總統拒絕加入和平理事會 川普嗆：香檳課稅200%

達沃斯論壇 美代表團陣仗大 川普發表演說受關注

相關新聞

美願與歐磋商格陵蘭 川普撂話：沒回頭路

美國總統川普於美東時間廿日證實與北約秘書長呂特就格陵蘭一事通話，並敲定將在達沃斯世界經濟論壇與各方會晤磋商。他並強調，格...

「格陵蘭關稅」 川普：100％執行到底

路透報導，美國總統川普十九日對ＮＢＣ表示，針對歐洲八國的「格陵蘭關稅」百分之百執行到底，被問及是否動武占領格陵蘭則回應「...

川普：「格陵蘭關稅」執行到底 強調美方靠實力說話

美國總統川普19日揚言，針對歐洲八國的「格陵蘭關稅」將執行到底，並在20日證實與北約秘書長呂特就格陵蘭一事通話，敲定將在...

歐洲手握龐大美元資產「資本武器化」操作難度高

歐洲手握龐大美元資產，市場開始熱議當歐洲想反制川普關稅時，把「資本武器化」的極端情境，這代表把貿易戰升級為金融戰。不過，...

歐洲國安群組 摸索「後美國時代」

美國總統川普為拿下格陵蘭對歐洲盟國祭出關稅，恐成壓垮北約組織的最後一根稻草，也加速美歐分道揚鑣。新聞網站POLITICO...

上傳AI插旗圖、公開私訊 川普矢言奪格陵蘭「絕不回頭」

美國總統川普今天矢言拿下格陵蘭「絕不回頭」，且不排除動用武力奪取。川普不但上傳在格陵蘭插上美國國旗的AI生成圖，還在社群...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。