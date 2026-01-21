川普欲取格陵蘭 歐洲議會暫緩批准與美貿易協議

快訊

中央社／ 史特拉斯堡20日綜合外電報導

歐洲議會主要黨團今天表示，美國總統川普（Donald Trump）欲取丹麥自治領地格陵蘭、揚言對歐洲數國加徵關稅後，歐洲議會議員已同意暫緩批准一項與美國的重要貿易協議。

法新社報導，歐洲議會（European Parliament）發出這項警告之際，歐洲聯盟（EU）正在考慮若川普對華府這些長期盟友採取行動，該如何強力反擊。

歐洲議會原訂數週內針對是否依據協議取消美國工業產品關稅一事進行表決。

據報導，暫緩批准並未使歐美貿易協議破局。歐洲歷經數月密集磋商後於去年7月與川普達成該協議；華府一度對歐盟輸美商品加徵15%關稅。

暫緩批准協議無疑對白宮釋出強烈不滿訊號，歐洲議會議員認為這將使美國企業感到不安。

歐洲議會中間派「復興歐洲」（Renew Europe）黨團主席海耶（Valerie Hayer）告訴記者向：「這是威力極強的槓桿工具，我認為美企不願意放棄歐洲市場。」

歐盟領袖預計22日晚間在布魯塞爾召開緊急會議，商議美國對格陵蘭造成的威脅。

若川普不讓步，歐盟正考慮採取多項方案回應，包括擱置去年與美國達成的貿易協議，以及對價值930億歐元的美國進口商品祭出報復性關稅。

美國 歐洲議會 川普

相關新聞

美願與歐磋商格陵蘭 川普撂話：沒回頭路

美國總統川普於美東時間廿日證實與北約秘書長呂特就格陵蘭一事通話，並敲定將在達沃斯世界經濟論壇與各方會晤磋商。他並強調，格...

「格陵蘭關稅」 川普：100％執行到底

路透報導，美國總統川普十九日對ＮＢＣ表示，針對歐洲八國的「格陵蘭關稅」百分之百執行到底，被問及是否動武占領格陵蘭則回應「...

川普：「格陵蘭關稅」執行到底 強調美方靠實力說話

美國總統川普19日揚言，針對歐洲八國的「格陵蘭關稅」將執行到底，並在20日證實與北約秘書長呂特就格陵蘭一事通話，敲定將在...

歐洲手握龐大美元資產「資本武器化」操作難度高

歐洲手握龐大美元資產，市場開始熱議當歐洲想反制川普關稅時，把「資本武器化」的極端情境，這代表把貿易戰升級為金融戰。不過，...

歐洲國安群組 摸索「後美國時代」

美國總統川普為拿下格陵蘭對歐洲盟國祭出關稅，恐成壓垮北約組織的最後一根稻草，也加速美歐分道揚鑣。新聞網站POLITICO...

上傳AI插旗圖、公開私訊 川普矢言奪格陵蘭「絕不回頭」

美國總統川普今天矢言拿下格陵蘭「絕不回頭」，且不排除動用武力奪取。川普不但上傳在格陵蘭插上美國國旗的AI生成圖，還在社群...

