川普對歐關稅威脅 美股道瓊大跌870點、台積電ADR挫逾4%

美願與歐磋商格陵蘭 川普撂話：沒回頭路

聯合報／ 編譯盧思綸盧炯燊／綜合報導
美國總統川普廿日在社群平台發布一張照片，他手持美國國旗站在格陵蘭島，身旁有副總統范斯（左）及國務卿魯比歐（中），並有指示牌寫著「格陵蘭島二○二六年成為美國領土」。圖／川普真實社群
美國總統川普於美東時間廿日證實與北約秘書長呂特就格陵蘭一事通話，並敲定將在達沃斯世界經濟論壇與各方會晤磋商。他並強調，格陵蘭計畫「沒有回頭路」，美方「靠實力」說話，且美國是唯一能確保世界和平的力量。

川普在社群平台發文表示與呂特結束通話，過程「非常愉快」，他並說「已同意在達沃斯與各方會面」。世界經濟論壇十九日至廿三日在瑞士達沃斯舉行第五十六屆年會。

馬克宏稱不屈服強權 拒對話川普

川普重申，「格陵蘭對美國乃至世界安全至關重要，這件事沒有回頭路，這一點大家都同意！」他自誇美國是世界最強大國家，「其中最重要的原因之一，是我在第一任期內重建美國軍隊」。他最後放話，「美國是唯一能確保全世界和平的力量，做法很簡單，就是靠實力」。

政治新聞網POLITICO報導，川普廿一日抵達達沃斯出席世界經濟論壇，可能與歐盟執委會主席范德賴恩會面。

范德賴恩廿日表示，歐盟將大舉投資格陵蘭，與美國及所有合作夥伴共同維護北極安全。她稱川普政府因格陵蘭問題對歐洲「長期盟友」施加懲罰性關稅是「錯誤」，並誓言歐洲對川普屢次威脅將採取「堅定、團結且對等」的回應。

示威者十九日在瑞士最大城蘇黎世舉起「不歡迎川普」標語，抗議達沃斯世界經濟論壇和美國總統川普來訪。美聯社
法國總統馬克宏廿日在瑞士達沃斯世界經濟論壇演說，表示法國和歐洲堅守國家主權和獨立原則，這不是「過時」做法，而是不要將二戰教訓拋諸腦後。馬克宏對記者說，不打算在達沃斯論壇與美國總統川普對話。

馬克宏說，基於上述原則，法國決定參加在格陵蘭的軍事演習，此舉不是要威脅任一方，而是為了支持歐洲盟友丹麥。

馬克宏強調，歐盟不應屈服於強權，不得不考慮對美國動用「反脅迫工具」，「我們確實相信我們需要更多成長，需要這個世界更穩定，但我們偏好尊重勝於霸凌，偏好科學勝於陰謀論，也偏好法治勝於暴行」。

川普領軍 美代表團歷來最大規模

川普領銜的美國代表團是歷來最大規模，成員包括國務卿魯比歐、財政部長貝森特、商務部長盧特尼克、特使威科夫等官員。川普將於廿一日發表演說，將講述如何透過推行他的國內經濟政策，帶領美國經濟增長領先於世界，為年底期中選舉爭取選民支持。不少分析指出，目前全球政經局勢的局面，不少緣於川普推出的政策，因此他在論壇的發言受到全球關注。

法新社報導，在佛州被問到準備對反對他收購格陵蘭的歐洲領袖說什麼，川普回答：「我不認為他們會太強烈反對。我們須擁有它，他們不得不表態。」有線電視新聞網報導，川普說：「他們沒辦法保護它。丹麥人是很棒的人，我也知道他們領袖很優秀，但他們甚至不去那裡。五百年前有艘船曾到過那裡然後離開，這樣並不代表你就有所有權。」

關稅 川普 馬克宏 世界經濟論壇 格陵蘭 范德賴恩

