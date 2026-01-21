快訊

川普對歐關稅威脅 美股道瓊大跌870點、台積電ADR挫逾4%

美願與歐磋商格陵蘭 川普撂話：沒回頭路

「格陵蘭關稅」 川普：100％執行到底

聯合報／ 編譯盧思綸／綜合報導
美國總統川普揚言，針對歐洲八國的「格陵蘭關稅」將執行到底。（路透）
美國總統川普揚言，針對歐洲八國的「格陵蘭關稅」將執行到底。（路透）

路透報導，美國總統川普十九日對ＮＢＣ表示，針對歐洲八國的「格陵蘭關稅」百分之百執行到底，被問及是否動武占領格陵蘭則回應「無可奉告」。

在ＮＢＣ的訪談中，川普把矛頭指向反對美國取得格陵蘭的歐洲領袖。他說，格陵蘭攸關美國國安，用以防範外部威脅；歐洲則「應該把焦點放在俄羅斯與烏克蘭的戰爭，不是格陵蘭」。

針對外界提到他推動收購格陵蘭的動機可能與沒拿到諾貝爾和平獎有關，川普在受訪時回應：「我不在乎諾貝爾獎。」不過，他也在同一段訪談中駁斥挪威對諾獎評選毫無影響力說法，宣稱「挪威完全掌控這件事，他們喜歡說自己跟這件事毫無關係，但其實他們什麼都插手」。

歐盟廿二日將在布魯塞爾召開緊急峰會商議因應；歐盟外交政策負責人卡拉斯表示，歐盟「無意挑起衝突，但會堅守立場」，並強調「貿易威脅不是處理方式，主權不能用來交易」。

