美歐為格陵蘭控制權爭持不下 俄羅斯趁亂取樂

隨著美國總統川普加緊推動讓美國取得丹麥自治領地格陵蘭的控制權，俄羅斯一方面對於美國是否該擁有這座島嶼保持模糊態度，同時在美國與歐洲相爭的混亂局勢中取樂。

法新社報導，格陵蘭位於美國與俄羅斯間的航線上，使其可能成為關鍵的空防前哨。川普（DonaldTrump）便表示，擁有格陵蘭對於美國的國家安全至關重要。

川普和他的幕僚並主張，若俄羅斯或中國尋求侵略格陵蘭，美國的北大西洋公約組織（NATO）盟邦丹麥恐無力保衛這座幅員遼闊的島嶼。不過歐洲國家已紛紛警告，美國試圖奪取格陵蘭的任何行動將導致北約破裂。

俄羅斯也認為北極地區具有戰略重要性，並對當地懷有野心，因此已對西方在北極擴大軍事據點表示擔憂。莫斯科長期以來視北約為安全威脅。

俄羅斯至今雖未表明是否反對美國接管格陵蘭，但已數度警告北約勿在北極地區部署部隊和軍事裝備。

俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）今年尚未公開發表相關意見，他的發言人和俄國外交部長則以「不尋常」形容目前情況，同時否認莫斯科有任何奪取格陵蘭的意圖。

克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）16日表示，俄羅斯「和世界其他國家一樣維持密切關注情勢。...我們繼續假定格陵蘭屬於丹麥王國領土」。

他昨天又說，川普若拿下格陵蘭將「名留青史」，但對於這「是好是壞」婉拒置評。

俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）今天則在1場記者會上表示：「格陵蘭並非自然屬於丹麥的一部分，而是殖民征服而來。」

他還以法國控制西印度洋的馬約特島（Mayotte）及英國擁有福克蘭群島（Falkland Islands）為例，指歐洲強權仍未放手其征服到的領土。

親克里姆林宮的俄羅斯新聞媒體對歐美間這場紛爭感到歡樂。小報「莫斯科共青團報」（MoskovskiyKomsomolets）18日表示，他們正開心看著歐洲因為這場危機陷入「徹底混亂」。

普丁去年3月曾說，川普對格陵蘭有「認真的計畫」，且這有「長久的歷史根源」；但這件事「與2個特定國家有關，與我們無關」，俄羅斯則「關切」北約在北極的活動與日俱增。