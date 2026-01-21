川普：「格陵蘭關稅」執行到底 強調美方靠實力說話

美國總統川普19日揚言，針對歐洲八國的「格陵蘭關稅」將執行到底，並在20日證實與北約秘書長呂特就格陵蘭一事通話，敲定將在達沃斯世界經濟論壇與各方會晤磋商。川普強調，格陵蘭計畫「沒有回頭路」，美方「靠實力」說話，且美國是唯一能確保世界和平的力量。

川普19日接受NBC簡短電訪時，抨擊反對他取得格陵蘭的歐洲領袖，說當地對於美國國安至關重要，能防範外部威脅。

他說：「歐洲應該關注俄羅斯和烏克蘭的戰爭，因為坦白說，看看那對他們帶來了什麼後果。那才是歐洲該關心的事，不是格陵蘭。」

被問到如果無法達成格陵蘭協議，他是否會繼續推進向歐洲國家加徵關稅的計畫，川普回答：「我會，百分之百會。」

BBC報導，丹麥外交部長拉斯穆森表示，歐洲必須讓川普明白，關稅威脅「不是前進的路」，歐洲也有「不能被跨越的紅線」；他強調，「你不能用威脅的方式取得格陵蘭的所有權」，丹麥無意升高情勢。

川普20日又在自家社群平台Truth Social發文說，與呂特結束通話，過程「非常愉快」，他並說「已同意在達沃斯與各方會面」。

川普在文中重申，「格陵蘭對美國乃至世界安全至關重要，這件事沒有回頭路，這一點大家都同意！」他自誇美國是世界最強大的國家，「其中最重要的原因之一，是我在第一任期內重建美國軍隊」，並且「重建仍持續且快速推進」。

他最後放話，「美國是唯一能確保全世界和平的力量，做法很簡單，就是靠實力」。

政治新聞網Politico報導，川普21日抵達達沃斯出席世界經濟論壇，可能與歐盟執委會主席范德賴恩會面。

范德賴恩20日表示，歐盟將大舉投資格陵蘭，與美國及所有合作夥伴共同維護北極安全。她稱川普政府因格陵蘭問題對歐洲「長期盟友」施加懲罰性關稅是「錯誤」，並誓言歐洲對川普屢次威脅將採取「堅定、團結且對等」的回應。