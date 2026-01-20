反制川普威脅 歐盟主席矢言將大舉投資格陵蘭

快訊

中央社／ 達沃斯20日綜合外電報導
范德賴恩（Ursula von der Leyen）。（路透）

在美國總統川普以國安為由揚言接管格陵蘭之際，歐盟執委會主席范德賴恩今天表示，歐盟將大舉投資格陵蘭，對於川普屢次威脅，歐盟將採取「堅定、團結且對等」的回應。

川普17日宣布，將向反對美國掌控丹麥自治領土格陵蘭的歐洲盟國加徵關稅。歐洲國家指出，此舉將違反去年達成的美歐貿易協議。

范德賴恩（Ursula von der Leyen）今天出席瑞士達沃斯年度世界經濟論壇（WEF）時，指稱「我們正著手歐洲對格陵蘭的大舉投資」，但未透露具體細節。

她承諾，歐盟將與美國及所有合作夥伴，共同維護北極安全，「這顯然符合我們的共同利益，我們將擴大投資」。

歐盟擬於22日在布魯塞爾舉行緊急峰會，討論可能採取的報復措施。范德賴恩警告美國，不應因格陵蘭問題對歐洲「長期盟友」施加懲罰性關稅。

她稱川普政府擬加徵關稅是「錯誤」之舉，並誓言歐洲對川普屢次威脅將採取「堅定、團結且對等」的回應。

