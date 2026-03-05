飆漲5倍 500坪工地 土方處理費上億

國土署元旦實施「營建剩餘土石方全流向管制」新制，引爆土方之亂，建商反映，指土方處理費用大漲四到五倍，最高喊到每立方公尺四五○○元。國土署長蔡長展指出，全台平均處理費用為每立方公尺一二三五元，直轄市每立方一五四五元；內政部也函請公平會協助啟動調查，釐清有無不當聯合行為。

國土署實施土方流向新制，包括全流向電子化、砂石車強制加裝ＧＰＳ等，土資場最終去化量能不足，導致無人敢收土，雖然後續提出配套措施滅火，但全台土方處理費飆漲，價格直逼混凝土價格，一個五、六百坪工地，開挖地基土方費就要上億元，建商不願開工。

不過，地方官員透露，土方流向透明化遏止非法棄土，處理費用本來就會成長，合理價格約在每立方二千元，市場卻喊到每立方三、四千元，恐有哄抬情況。

蔡長展說，目前調查全台平均土方處理費為一二三五元，直轄市土方處理費用平均每立方公尺為一五四五元，台北市是全國平均處理費用最高，其次為新竹市與彰化縣，均超過每立方二千元。

內政部次長董建宏指出，土石方去化問題已有配套措施，包括台北港將民間土方收容範圍自原北北基桃地區，進一步擴增納入新竹縣市、宜蘭縣；同時協助地方政府設置土方暫置場，紓解開挖中工程出土需求。

內政部也函請公平會協助啟動調查，釐清有無不當聯合行為，或違反公平交易法情事。公平會表示，內政部及地方政府發現相關具體事證，可交由該會立案調查。

高雄市不動產建築開發商業同業公會理事長柯俊吉直言，土方新制要有適應期，要將土方之亂引發的問題解決仍要一段時間；至於營建混和廢棄物，則仍要進到土資場分類後才能去化。

土資業者指出，由於政府加強管控與稽查，標準愈來愈高、要求愈來愈嚴格，處理費用持續攀升。