土方去化 各港區填海增量

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北報導

為解決土方之亂，台灣港務公司配合政策，盤點商港填海造地，協助收容營建剩餘土石方，台北港台中港、高雄港、布袋港，合計可提供一億一五四一點七萬方去化土方量，其中台中港被要求今年一定要收營建剩餘土石方，預計九月啟動相關作業。

港務公司表示，原本只有台北港有收營建剩餘土石方，其他港口都是用濬挖土方進行填海造地，但因應行政院要求，相關規畫期程提前，各港區規畫填海造地面積及收容量均有增加，以台北港南碼頭為例，原僅規畫收容二五○萬營建廢土，如今一口氣增加到三五○○萬方。

至於台中港填方區，規畫九十點六公頃，可收容營建剩餘土石方一千萬方。港務公司表示，原本規畫今年是要用港區海域航道濬挖土方進行填海造地，以提供經濟部五十公頃作為供電場地，但經行政院要求港區今年一定要收營建剩餘土石方，提早二、三年開始收容，預計今年九月起啟動相關作業。

高雄港填方區圍堤工程規畫四九五公頃填海造地工程，預計二○二九年開始收容土方至二○四八年，可收容營建剩餘土石方五千萬方；布袋港國內商港填海造地計畫則規畫二五點四八公頃填海造地工程，預計二○二七至二○三一年開始造地工程，可收容營建剩餘土石方二百萬方。

港務公司表示，棄置標準需依據「台北商港物流倉儲區填海造地計畫」環評規定，僅限收容Ｂ一至Ｂ六類土石方，明確訂定「不包括營建廢棄物」。

