聽新聞
0:00 / 0:00

新聞眼／大海當土資場 環境生態危機

聯合報／ 本報記者李柏澔邱瓊玉
「高雄港填方區工程計畫」面積約508公頃，將收容高雄港維持水深的浚挖土石方、高雄港範圍內工程之浚挖土石方、再生粒料及南部營建工程剩餘土石方等。圖／取自環境部環評書件系統 李柏澔
「高雄港填方區工程計畫」面積約508公頃，將收容高雄港維持水深的浚挖土石方、高雄港範圍內工程之浚挖土石方、再生粒料及南部營建工程剩餘土石方等。圖／取自環境部環評書件系統 李柏澔

為整頓營建廢土非法棄置的問題，內政部今年元旦起，推出營建剩餘土石方全流向管理新制，卻因為缺乏配套，去化管道也未先建立，引發全台土方之亂。中央急補破網，端出填海造陸作為解方之一，然而填海造陸卻可能引發自然海岸線的破壞、衝擊海洋生態等危機，製造長期不可逆的生態成本，恐得不償失。

在土方去化與成本飆升壓力下，國土署將目光轉向港區填海造陸，盤算以土方填築作為出口，鎖定台北港、台中港、高雄港與布袋港，儘管這些填海造陸計畫都是既定規畫中的案子，然而原本除了台北港外，其餘港口都是用濬挖土方進行填海造地，其中，台中港更因應政院要求提早在今年開始收容營建剩餘土石方，顯見去化壓力之大。

填海造陸並非毫無風險，以新加坡為例，曾透過大規模造地擴大國土，卻因沉積物增加、海水混濁，導致周邊海域大量珊瑚礁死亡；即便是以「與海爭地」著稱的荷蘭，約兩成國土為人造圩田，近年亦反思人工島與圍堤對魚類棲息地、濕地系統與自然海岸線的破壞，轉向「與水共生」的調適策略。

國際經驗提醒，填海不只是工程技術問題，更是生態與氣候治理課題，更別提回填的土方品質、分類、汙染檢驗等，只要稍有不慎，數十年後恐演成另一場災難。

如今「高雄港填方區工程計畫」進入二階環評，正好說明填海造陸對環境影響的爭議大。台灣作為「海洋國家」應該保護與敬畏海洋，政府卻把大海當成全台灣最大的土資回收場，也再次證明營建土石方處理量能足夠只是表象，也是一撕就破的謊言。解決「土方之亂」若只想以填海為捷徑，既難解燃眉之急，亦可能開啟新的環境爭議，若只想著讓海岸線為倉促的政策埋單，恐將一場產業爭議，轉化為環境生態危機。

台北港 土方 高雄港 生態 荷蘭

延伸閱讀

對環境造成顯著不利影響 高雄港填方區工程進二階環評

解土方之亂 公平會喊：違法聯合行為零容忍、必定嚴格執法

土方之亂掀價格異常疑慮…國土署指平均處理費1235元 北市竹市彰化最貴

中油台中港二接擴建 遭環團疑破壞生態 允減輕衝擊

相關新聞

土方之亂…高港填方造陸 環委：不利環境

土方之亂爭議持續延燒，台灣港務公司、中鋼提「高雄港填方區工程計畫」，規畫在高雄港區內填方一億立方公尺造陸，面積約五○八公頃，屆時將可收容南部營建工程剩餘土石方等。環境部昨召開環評大會審查該案，最終環評委員考量本案對環境有顯著不利影響，決議本案進入第二階段環評。

新聞眼／大海當土資場 環境生態危機

為整頓營建廢土非法棄置的問題，內政部今年元旦起，推出營建剩餘土石方全流向管理新制，卻因為缺乏配套，去化管道也未先建立，引發全台土方之亂。中央急補破網，端出填海造陸作為解方之一，然而填海造陸卻可能引發自然海岸線的破壞、衝擊海洋生態等危機，製造長期不可逆的生態成本，恐得不償失。

飆漲5倍 500坪工地 土方處理費上億

國土署元旦實施「營建剩餘土石方全流向管制」新制，引爆土方之亂，建商反映，指土方處理費用大漲四到五倍，最高喊到每立方公尺四五○○元。國土署長蔡長展指出，全台平均處理費用為每立方公尺一二三五元，直轄市每立方一五四五元；內政部也函請公平會協助啟動調查，釐清有無不當聯合行為。

台中港土方暫置區 仍未拍板

因應土方之亂，台灣港務公司通過提供台中港區七公頃土地，供台中市政府設土方暫置區，初期可容納廿萬立方公尺，並規畫年底前透過填海造陸擴增至一百四十三萬立方公尺。但相關管理權責、收費標準與行政程序待釐清，港方預估最快年底才可能啟用。

土方去化 各港區填海增量

為解決土方之亂，台灣港務公司配合政策，盤點商港填海造地，協助收容營建剩餘土石方，台北港、台中港、高雄港、布袋港，合計可提供一億一五四一點七萬方去化土方量，其中台中港被要求今年一定要收營建剩餘土石方，預計九月啟動相關作業。

環團：土方填海 永久破壞海床

高雄港填方區工程計畫昨於環境部進行環評審查，但因填海造陸對環境與生態具顯著不利影響，本案昨經決議進入第二階段環評。環團表示，填海造陸工程會帶給環境不可逆的傷害，痛批政府一再強調土石方是資源，結果卻淪落到得去填海去化，土石方之亂就是國內營建土石方處理的照妖鏡。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。