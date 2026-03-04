聽新聞
0:00 / 0:00

對環境造成顯著不利影響 高雄港填方區工程進二階環評

聯合報／ 記者李柏澔／台北報導
「高雄港填方區工程計畫」面積約508公頃，將收容高雄港維持水深的浚挖土石方、高雄港範圍內工程之浚挖土石方、再生粒料及南部營建工程剩餘土石方等。圖／取自環境部環評書件系統
「高雄港填方區工程計畫」面積約508公頃，將收容高雄港維持水深的浚挖土石方、高雄港範圍內工程之浚挖土石方、再生粒料及南部營建工程剩餘土石方等。圖／取自環境部環評書件系統

環境部今於環評大會審查「高雄港填方區工程計畫」（洲際外海填方區圍堤造地計畫），本案和南部剩餘土石方去處關聯甚大，引來各界關注。本案經環評委員討論後，考量本案使當地環境顯著逾越環境品質標準，即對環境有顯著不利影響，決議本案進入第二階段環評。

本案開發單位為「台灣港務股份有限公司」與「中國鋼鐵股份有限公司」，規畫於高雄港區水域範圍內，興建南海堤進行造地作業，南海堤長度約2537公尺，造地面積約508公頃，將收容高雄港維持水深的浚挖土石方、高雄港範圍內工程之浚挖土石方、再生粒料及南部營建工程剩餘土石方等，總填方量約10000萬立方公尺。填方場址緊鄰南星土地開發計畫、高雄港洲際貨櫃中心、大林蒲地區、鳳鼻頭漁港等。

去年高雄爆出營建廢棄土石非法傾倒的「美濃大峽谷」震驚國內，內政部國土署的營建剩餘土石方全流向管制新制也於今年上路，但因公共與民間工程面臨停擺，為解決土石方之亂，台灣港務公司加速啟動填海造陸工程，以化解合法土資場不足的困境，高雄港填方區工程計畫便是其一。

然而該填方區工程計畫雖可成為近期高雄大量土石方的新去處，但也被質疑恐幫建商解套，甚至沒有分類就包一包就丟下海，造成汙染與亂象。

有環評委員表示，本計畫填築的再生粒料應符合環境部公告的再生粒料港灣用途標準，應說明檢測項目、標準和頻率，也建議應建立抽驗機制；開發單位指出，已擬定高雄港收容工程土石方作業規定，

另高雄港收容再生粒料填海造地作業規定尚未擬定，後續公土及民土將依其規定辦理，再生粒料將盡速完成作業規定。

至於鄰近大林電廠溫排水對本發開案的可能影響，開發單位表示，本計畫於東南側興建南海堤，並與洲際液化天然氣接收站防波堤、大林電廠溫排水延伸渠道、西北側既有堤防以及南星土地開發計畫的堤防銜接，形成本計畫填方區，故大林電廠溫排水與本計畫開發應無影響。

有環委指出，針對浚挖的淤泥，部分港區淤泥可能有重金屬或有機物汙染等問題，應有完整調查檢測與環境管理計畫，而後續社會溝通上，要優於過往溝通方式，畢竟牽涉到漁業經濟。

本案經環委討論後，認為本案使當地環境顯著逾越環境品質標準，要求開發單位承諾，應敘明海堤及填方作業的具體規畫與期程，並因應極端氣候情境，研提突發汙染事件的具體防治措施和緊急應變計畫，最後決議本案進入第二階段環評。

環境部 美濃大峽谷 高雄港

延伸閱讀

承諾土石方處理符合規定 五股泰山線輕軌通過環評

解土方之亂 公平會喊：違法聯合行為零容忍、必定嚴格執法

土方之亂掀價格異常疑慮…國土署指平均處理費1235元 北市竹市彰化最貴

枋山居民反對陸域風電 怒轟業者造假民意

相關新聞

土方之亂…高港填方造陸 環委：不利環境

土方之亂爭議持續延燒，台灣港務公司、中鋼提「高雄港填方區工程計畫」，規畫在高雄港區內填方一億立方公尺造陸，面積約五○八公頃，屆時將可收容南部營建工程剩餘土石方等。環境部昨召開環評大會審查該案，最終環評委員考量本案對環境有顯著不利影響，決議本案進入第二階段環評。

新聞眼／大海當土資場 環境生態危機

為整頓營建廢土非法棄置的問題，內政部今年元旦起，推出營建剩餘土石方全流向管理新制，卻因為缺乏配套，去化管道也未先建立，引發全台土方之亂。中央急補破網，端出填海造陸作為解方之一，然而填海造陸卻可能引發自然海岸線的破壞、衝擊海洋生態等危機，製造長期不可逆的生態成本，恐得不償失。

飆漲5倍 500坪工地 土方處理費上億

國土署元旦實施「營建剩餘土石方全流向管制」新制，引爆土方之亂，建商反映，指土方處理費用大漲四到五倍，最高喊到每立方公尺四五○○元。國土署長蔡長展指出，全台平均處理費用為每立方公尺一二三五元，直轄市每立方一五四五元；內政部也函請公平會協助啟動調查，釐清有無不當聯合行為。

台中港土方暫置區 仍未拍板

因應土方之亂，台灣港務公司通過提供台中港區七公頃土地，供台中市政府設土方暫置區，初期可容納廿萬立方公尺，並規畫年底前透過填海造陸擴增至一百四十三萬立方公尺。但相關管理權責、收費標準與行政程序待釐清，港方預估最快年底才可能啟用。

土方去化 各港區填海增量

為解決土方之亂，台灣港務公司配合政策，盤點商港填海造地，協助收容營建剩餘土石方，台北港、台中港、高雄港、布袋港，合計可提供一億一五四一點七萬方去化土方量，其中台中港被要求今年一定要收營建剩餘土石方，預計九月啟動相關作業。

環團：土方填海 永久破壞海床

高雄港填方區工程計畫昨於環境部進行環評審查，但因填海造陸對環境與生態具顯著不利影響，本案昨經決議進入第二階段環評。環團表示，填海造陸工程會帶給環境不可逆的傷害，痛批政府一再強調土石方是資源，結果卻淪落到得去填海去化，土石方之亂就是國內營建土石方處理的照妖鏡。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。