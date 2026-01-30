土方暫置場 卓揆籲地方共同建置

土方之亂延燒，行政院長卓榮泰昨呼籲各地方政府共同建置公有暫置場，且內政部須與各縣市政府協調，在農曆年前針對暫置場完成啟用程序，並訂定自治條例。環境部長彭啓明說，現行「廢棄物清理法」相關罰則過輕，易有脫產情況，已啟動修法，透過大幅度提高刑責，杜絕違法傾倒。

內政部昨赴行政院會報告「加速營建剩餘土石方全流程去化策略」。卓榮泰會中指出，面對現行土石方去化受阻，應務實尋找合適土地暫置，讓工程順利進行，也可銜接大型需土工程予以去化，他要求公共工程採源頭減量或土方平衡、加速推動填海造陸計畫，並呼籲各地方政府共同建置公有暫置場。

卓榮泰說，中央地方共商提出3項策略，GPS雙軌併行，並開放小貨車申裝GPS；以暫置場處理方式，擴增去化量能，由中央提供場地、地方協助管理；簡化土方運送流程，可再利用的土石方直接運送到最終去化場所，3項策略有助提升效率並加速去化。

行政院秘書長張惇涵指出，目前全國土方去化面臨較大困難是在中台灣，除台中港正加速進行、彰濱工業區暫置場可望年後使用，期盼各縣市採區域聯防合作；他轉述，台北市副市長李四川會中指出，台北港部分開放暫存可解決80%北部土方問題。

內政部長劉世芳坦言，確實出現鄰近縣市政府不願意互收土方等狀況，將持續協調，並在農曆年前要求全國縣市政府修正自治條例。內政部也針對協助業者跨區合作、成立公有土資場或調度中心等策略。

據盤點，目前整體土方去化量可達1.5億立方公尺，其中港區量能為8793萬立方公尺，既有大型填埋土資場可容納4614萬立方公尺、各縣市需土工程可收1602萬立方公尺。

暫置場部分，行政院協調台北港14公頃、台中港5公頃、桃園科技園區6.7公頃、彰濱工業區82公頃及台南大學七股校區27公頃等，另針對正在開挖或即將開挖的建案，內政部也開放建築基地可做異地「臨時暫置」。

今年起實施營建剩餘土石方全流向管理政策，業者反彈，加上合法土資場嚴重不足，掀起土方之亂。記者劉學聖／攝影

中央新制釀土方之亂，營建業反彈聲浪不斷，台中市狀況尤為嚴重，副市長鄭照新昨出席院會表示，現有土資場暫置時間可能只能撐1個月，市府已採工地土方直送砂石場等短期措施，但長期去化仍仰賴中央，呼籲中央盡快提出解方。台中市都發局表示，認同行政院提出「區域聯防」方向，也希望爭取與彰化合作。

新北市副市長朱惕之也建議，將台北港每年土石方填海掩埋的上限增加，另外，目前裝載營建混合物及營建土石方的車輛，因不同法規須裝設兩套的GPS，建議未來環境部及內政部可以協調裝設1台。