內政部喊內土跨區外運

為加速疏解土方去化瓶頸，中央啟動跨縣市制度盤點，內政部長劉世芳昨（29）日表示，部分地方自治條例仍規定「內土不得外運」，已不符當前工程實務與暫置需求，內政部將於短期內檢視22縣市規定，敦促修改自治條例，鬆綁內土得以跨區外運，以協助工程推進。

劉世芳表示，目前確實有隔壁縣市地方政府互不願意收土的狀況，會持續協調，有些縣市政府的管理規定只規定自己轄區，但跨區、異地暫置部分，可能需要修正管理規定或自治條例，內政部會在農曆年前要求22縣市地方政府，更新並修正自治條例。

內政部國土署長蔡長展昨日上任第一天，他坦言，上任後面臨最大挑戰就是營建剩餘土石方問題，確實需要中央大力協助地方。

蔡長展指出，在暫置量能方面，港務公司已核准雙北市租用台北港暫置場，台中市亦申請擴增台中港5公頃，台南市也在積極規劃。中央同時輔導地方政府，針對可建築用地開放「異地暫置」，並協助地方土方業者媒合合適場址。不過，異地暫置仍須符合環保法規，落實必要防護措施，內政部也將請地方加速行政程序，兼顧工程需求與環境保護。

在清運管理上，劉世芳指出，過去環境部管理營建廢棄物時，已透過砂石車與GPS系統進行追蹤，相關機制成熟，可直接延伸應用至營建剩餘土石方載運。為提高效率，相關車輛將以快速審查方式納管，目前合計可運用車輛約1.3萬輛，其中約六至七成砂石車已裝設GPS，有助於強化土方清運與載運透明度與可控性。