土方之亂政院提三解方 卓揆：春節前完成暫置場啟用

為解決土方之亂，行政院昨（29）日推出三大策略並持續落實，包含擴增去化量能、簡化土石方運送流程、GPS雙軌並行。行政院長卓榮泰要求內政部，須與各縣市政府協調，在農曆年前針對暫置場完成啟用程序。

據政院盤點，北中南暫置區已分別協調台北港、台中港、南星計畫等，希望擴增暫置量能。

國土署昨日在行政院會上報告土石方全流程去化策略，將跨部會合作三項策略。

首先是擴增最終去處及臨時暫置量能包括台北港、台中港等港區，大型填埋土資場、需土工程、暫置場等，合計去化量可超過1.5億方。

政府因應土方之亂

北部方面，已協調台北港提供14公頃土地，供新北市、台北市規劃暫置場，主要優先收受公共工程、具公益性之民間工程、合法土資場及出土量達5萬方之大型民間工程。其中新北市已協調完成，預計今年5月開始收土。

中部方面，台中港已協調提供5公頃土地，據了解，台中港暫置收容量預計僅能使用約一個月，且設置研議需時，恐緩不濟急，目前已規劃轉往溪州暫置場或協調彰濱工業區作為最終去處。

南部則有高雄港南星計畫，已啟動200萬立方公尺暫置計畫，透過「高雄港區整地收受土石方實施計畫」，已收容面積達133.6公頃，預計持續收容至2028年12月。

第二是簡化土石方運送流程，國土署長蔡長展說明，土方處理原則可分為出土工地（A點）、中繼處理場（B點）、最終去化場（C點）三階段。

多數工地土方夾雜鋼筋、碎磚等雜質，須先送至B點篩選分類後再運往C點；但若土質單純、經專業判定符合規範，且地方自治條例允許，可直接由A點送往C點。

第三是GPS車機整合、地方自建GPS系統雙軌並行，同時因應工程實務需求，開放小貨車裝置GPS，可載運土方，但不能超載。

卓榮泰責請內政部持續推動各項策略，並呼籲各地方政府共同建置公有暫置場，請內政部與各縣市政府緊密協調，要求在農曆年前針對暫置場完成啟用程序，並訂定自治條例全力推動。

行政院秘書長張惇涵表示，經中央與地方密切協調，擴大暫存與永久存放量能，全國已多達1.5億方；簡化土方運送流程方面，全國144間土資場約有半數開始收置。