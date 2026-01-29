聽新聞
0:00 / 0:00

「港區填築」成土方去化解方？ 蘇俊賓憂影響海洋生態

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
營建剩餘土石方去化問題引發關注，桃園市副市長蘇俊賓表示，目前中央擴增的最終去處包含港區填築，此舉恐涉及海洋生態保育及影響水文，呼籲應進行跨縣市調查與影響模型推估，降低開發風險。圖／行政院提供
營建剩餘土石方去化問題引發關注，桃園市副市長蘇俊賓表示，目前中央擴增的最終去處包含港區填築，此舉恐涉及海洋生態保育及影響水文，呼籲應進行跨縣市調查與影響模型推估，降低開發風險。圖／行政院提供

營建剩餘土石方去化問題引發關注，桃園市副市長蘇俊賓今在行政院會表示，目前中央擴增的最終去處包含台北港、台中港等港區填築，此舉恐涉及海洋生態保育及影響水文，呼籲應進行跨縣市調查與影響模型推估，降低開發風險。海委會主委管碧玲則回應，會在用海計畫中加強海洋生態保育及水文調查，並與國土署積極合作。

行政院會今討論加速營建剩餘土石方全流程去化策略，規畫透過「擴增最終去處」、「簡化土石方運送流程」及「GPS雙軌並行」三大策略加速土石方去化。其中，中央規畫擴增土石方最終去處包含港區填築，如台北港、台中港、高雄港、彰濱及南星計畫等，預計可收容約8.8萬方土石方，未來也將評估約70處港口作為最終去化場域。

蘇俊賓表示，相較受限於地質條件及開發法規的國有土地，海域空間確實可能成為中長期的重要選項。然而相較陸域環境，我國對於海洋環境的基礎調查資料相對有限，相關政策對於跨縣市的水文環境、生態環境以及海岸線國土保育的影響都必須事先掌握，相關前置作業須更周延。

蘇俊賓表示，港區填築涉及海洋生態保育及水文影響，不管是水文、水工模型都需要長周期的調查，若基線資料不足貿然進行，對公共工程的品質和生態、海岸環境都會有很高的衝擊。

他強調大型公共工程影響的往往不見得是工程本身，而是藉由洋流衝擊到其他區域，以台北港為例，雖然港區本身不在桃園，但其形成的凸堤效應與漂沙阻斷，長年下來已對桃園鄰近海岸，如大園、觀音一帶，造成明顯的海岸侵蝕、地形地貌變化及水文環境改變。

蘇俊賓表示，當政府選擇部分海域點位作為未來土方最終去處，中央與地方應該一起針對標的區域的水文、海岸線影響及生態，進行跨縣市大尺度範疇的調查與影響模型推估，海委會海保署也應高度參與，掌握海洋模型跟海洋生態的基線資訊，藉由這些資訊降低開發風險。

台北港 蘇俊賓 公共工程 桃園 管碧玲 海委會

延伸閱讀

桃園特搜提升繩索救援效率 逼真模擬民眾受困鐵塔、雨遮情境

桃園平鎮寒冬送暖活動 攜地方宮廟農曆年前關懷弱勢

佛羅倫斯雙年展得主回娘家辦展 蘇俊賓手繪致敬

盲人環台路跑登場 蘇俊賓兌現承諾「為公益而跑」

相關新聞

土方填築港區 蘇俊賓：應調查水文影響

營建剩餘土石方去化問題引發關注，中央擴增的最終去處包含台北港、台中港等港區填築，桃園市副市長蘇俊賓昨在行政院會表示，此舉...

土方暫置場 卓揆籲地方共同建置

土方之亂延燒，行政院長卓榮泰昨呼籲各地方政府共同建置公有暫置場，且內政部須與各縣市政府協調，在農曆年前針對暫置場完成啟用...

解決土方之亂！內政部：動員1.3萬輛車疏運、促地方鬆綁內土外運

營建剩餘土石方（土方）去化卡關，行政院29日拍板三項因應策略，從擴增去化量能、簡化運送流程到清運車輛GPS雙軌並行，盼加...

接任國土署長 蔡長展：目前土方議題是最大挑戰

內政部長劉世芳今天宣布，具豐富水利經驗的內政部參事蔡長展將接任國土署長，為國土管理與保育努力。蔡長展表示，目前最大挑戰就...

土方之亂找解方 新北建議台北港填埋上限增加

土方之亂，今天行政院會中央、地方一起找解方，新北市副市長朱惕之在會中指出，感謝中央協調讓台北港港區內提供新北市7公頃的土...

土方之亂延燒…內政部：27日行文各縣市 經認證可「A至C」加速土石方去化

為解決全台土方之亂，內政部今行政院會第3988次會議報告「加速營建剩餘土石方全流程去化策略」規畫，部長劉世芳表示，目前已...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。