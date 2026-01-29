取締違法傾倒土方 彭啟明預告修2法：將提高刑責遏止犯罪

土方新制引發亂象，環境部長彭啟明指出，政策是為實現國土永續與環境正義，解決過往陳痾。除了要求土石方清運車輛裝設GPS、源頭減量之外，當前法令因罰則過輕、易出現脫產情況，環境部已啟動「廢清法」、「資源循環促進法」修法，盼透過提高刑責遏止犯罪。

今年元旦上路的土方新制，是因應盜採砂石並違法傾倒廢棄物猖獗，但中央實施營建剩餘土石方全流向管理政策，要求土石方清運車輛必須安裝GPS，且每個進出點都要以電子聯單申報，引發業者反彈；中央與地方討論後，採取擴增去化量能、簡化土方運送流程、GPS雙軌並行並開放小貨車申裝3項配套。

行政院今天舉行「加速營建剩餘土石方全流程去化策略記者會」，對於過去非法傾倒廢棄物取締，行政院秘書長張惇涵說，2023年到2025年間，環境部與警政單位查緝土方犯罪案件裁罰2930萬元，涉及不法犯罪所得約46億元，去年地方政府的聯合稽查小組就裁罰2916件、裁罰金額超過5500萬元。

環境部長彭啟明指出，新政策是為達到國土永續和環境正義，過往違法棄土已造成農田、河川及水源破壞；他說，政策有三個核心，第一是「裝設GPS」，讓廢棄物、土方運送都有跡可循，終結土石方的灰色地帶；第二是「源頭減量」，會鼓勵每個建案在拆除時都能做好分類、循環再利用。

彭啟明好指，第三是「修法重罰」，過去「廢棄物清理法」罰則過輕，容易出現脫產情況，環境部已啟動「廢棄物清理法」、「資源循環促進法」修法，希望早日送到立法院，能夠大幅度提高刑責和未來循環概念，不讓相關違法情事再發生。

彭啟明說，制度改革勢必有陣痛，但能留給後代一片淨土，這是環境正義的保衛戰，相信度過調適期後，能做到守護台灣國土安全，政府責無旁貸。