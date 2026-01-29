土方之亂延燒 卓榮泰提三策解套：GPS 雙軌、暫置場、流程簡化

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

營建剩餘土石方去化問題持續延燒，行政院長卓榮泰29日指出，為因應土方去化受阻及收受費用異常等亂象，中央將攜手地方政府及民間業者，共同推動三項因應策略，包括採取GPS雙軌並行、設置暫置場擴增去化量能，以及簡化土方運送流程，以加速土石方去化、維持工程順利推動。

內政部國土署自今年1月1日起實施「營建剩餘土石方全流向管理政策」，要求清運車輛全面安裝GPS，並以電子聯單控管各進出點流向，以杜絕非法棄置行為。不過，新制上路後，部分縣市反映去化量能不足，導致土石方收受費用異常攀升，引發業界反彈。

卓榮泰29日聽取內政部「加速營建剩餘土石方全流程去化策略」報告後指出，面對現行去化卡關狀況，政府須務實因應，兼顧管理與產業實務需求。他拍板三項具體措施：第一，採取GPS雙軌並行制度，並開放小貨車申裝GPS，以提高彈性；第二，透過設置暫置場方式擴增去化量能，由中央提供場地、地方政府協助管理；第三，簡化土方運送流程，將可再利用土石方直接運送至最終去化場所，提升效率。

針對暫置場設置，卓榮泰要求內政部與各地方政府密切協調，於農曆年前完成暫置場啟用程序，並訂定相關自治條例，全力推動政策落實。

此外，卓榮泰也指示各相關部會，未來在公共工程規劃設計階段即須落實源頭減量與土方平衡原則，並請交通部、經濟部加速推動填海造陸等大型需土工程，以銜接暫置土方後續去化。他強調，中央與地方、政府與民間須共同合作，才能有效解決長期以來的土石方管理問題。

