土方之亂祭三策略 卓榮泰：農曆年前完成暫置場啟用

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
行政院發言人李慧芝轉述行政院長卓榮泰針對土方之亂的裁示。記者黃婉婷／攝影
土方之亂延燒，行政院卓榮泰今天指出，中央將與地方、政府與民間共同合作，政院並提出三項策略，第一，採GPS雙軌並行，開放小貨車申裝GPS；第二、以暫置場處理方式，擴增去化量能，由中央提供場地、地方協助管理；第三、簡化土方運送流程，將可再利用土石方直接運送到最終去化場所。

對於暫置場，卓榮泰要求內政部與各地方政府緊密協調，於農曆年前針對暫置場完成啟用程序，並訂定自治條例全力推動。

高雄美濃大峽谷案，因盜採砂石並違法傾倒廢棄物引發各界重視，國土署今年1月1日起實施營建剩餘土石方全流向管理政策，要求土石方清運車輛必須安裝GPS，且每個進出點都要以電子聯單申報，引發一連串爭議。

卓榮泰今天聽取內政部報告「加速營建剩餘土石方全流程去化策略」。他指出，為解決營建剩餘土石方去化問題，杜絕不肖業者非法棄置，內政部1月1日要求土方清運車輛需安裝GPS及追蹤土資場後端最終去處，但近期因去化困難，導致各縣市發生土石方收受費用異常狀況。

對於具體策略，卓說，第一、採取GPS雙軌並行，並開放小貨車申裝GPS；第二、以暫置場處理方式，擴增去化量能，由中央提供場地、地方協助管理；第三、簡化土方運送流程，將可再利用土石方直接運送到最終去化場所。以上三項策略有助提升效率並加速去化，中央與地方、政府與民間將共同合作。

面對現行土石方去化受阻，卓榮泰說，應務實尋找合適土地暫置土方，讓工程順利進行，暫置土方可銜接大型需土工程予以去化，後續請內政部持續推動各項策略，各相關部會積極落實要求所轄工程，從規劃設計就要源頭減量或土方平衡，也請交通部及經濟部加速推動填海造陸計畫，並呼籲各地方政府共同建置公有暫置場，他也要求請在農曆年前針對暫置場完成啟用程序，並訂定自治條例全力推動。

