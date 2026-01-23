快訊

不帶繩索怎麼爬？霍諾德明將徒手攀台北101 「關鍵裝備」揭密

北市「八德路精華軸線」一堆老透天為何不改建新大樓？ 房仲揭原因

三立採訪車衝撞銀行！2傷者送台大醫院 其中1人腦出血需緊急開刀

取締違法土方遭疑雙標 桃園環保局回應了

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園市環保局針對外界質疑執法雙標，今天下午以新聞稿強調廠商是合法業者，並說明執法差異原因。圖／桃園市環保局提供
桃園市環保局針對外界質疑執法雙標，今天下午以新聞稿強調廠商是合法業者，並說明執法差異原因。圖／桃園市環保局提供

土方之亂未歇，媒體「三立新聞網」今爆桃園廢棄物再利用機構疑用合法掩護非法，恣意堆放再生原料以外廢棄物，環保局只開罰6000元惹議；環保局強調依法行政，有限期改善，若未改善將持續開罰。

「三立新聞網」報導，桃園某公司同時擁有利用特定廢棄物製作空心磚與廢棄物清理、資源回收等營業登記許可，但只能堆放特定廢棄物的場域中，出現塑膠、鋼筋與木材等不在核准再利用範圍內的料材，有合法掩護非法嫌疑。

議員魏筠舉中壢運動園區棄置廢土為例，指該案業者被移送法辦，機具也被查扣，但本案進開罰6千元，明顯雙標。

環保局回應，三立新聞網報導的廠區是依法申請並取得核可「廢棄物再利用機構」，其法律性質與中壢體育園區非法棄置不同。本案去年7月間接獲民眾陳情已派員稽查，命業者停止收受並於2月23日前改善，若未改善，將廢止其再利用許可。如果業者再犯，將移送法辦，絕不寬貸。

桃園市環保局針對外界質疑執法雙標，今天下午以新聞稿強調廠商是合法業者，並說明執法差異原因。圖／桃園市環保局提供
桃園市環保局針對外界質疑執法雙標，今天下午以新聞稿強調廠商是合法業者，並說明執法差異原因。圖／桃園市環保局提供
桃園市環保局針對外界質疑執法雙標，今天下午以新聞稿強調廠商是合法業者，並說明執法差異原因。圖／桃園市環保局提供
桃園市環保局針對外界質疑執法雙標，今天下午以新聞稿強調廠商是合法業者，並說明執法差異原因。圖／桃園市環保局提供
桃園市環保局針對外界質疑執法雙標，今天下午以新聞稿強調廠商是合法業者，並說明執法差異原因。圖／桃園市環保局提供
桃園市環保局針對外界質疑執法雙標，今天下午以新聞稿強調廠商是合法業者，並說明執法差異原因。圖／桃園市環保局提供
桃園市環保局針對外界質疑執法雙標，今天下午以新聞稿強調廠商是合法業者，並說明執法差異原因。圖／桃園市環保局提供
桃園市環保局針對外界質疑執法雙標，今天下午以新聞稿強調廠商是合法業者，並說明執法差異原因。圖／桃園市環保局提供

廢棄物 土方 桃園 環保局

延伸閱讀

影／高雄兩處運動中心成土石方暫置場 大車出入塵土飛揚

【重磅快評】組長嗆百里侯 為何部長靜默、閣揆善後？

校舍改善流標、路燈難遷移 土方之亂衝擊桃園公共工程

過年大掃除舊拖把怎麼丟？ 環保局揭正確方法 1步做錯罰6千

相關新聞

取締違法土方遭疑雙標 桃園環保局回應了

土方之亂未歇，媒體「三立新聞網」今爆桃園某廢棄物再利用機構疑用合法掩護非法，恣意堆放再生原料以外廢棄物，環保局只開罰60...

建商質疑新制不給「糞坑」 促中央設土方銀行

土方之亂讓建商跳腳，全國不動產業公會代表昨在台中舉行論壇，建商紛紛質疑中央土方清運新制上路卻無配套，還要各縣市顧好自己，...

高市2空地堆公共工程廢土 預計3月清完

高雄土方之亂，市府雖已尋求填海解方，但民眾發現苓雅運動園區有黑網覆蓋營建廢棄物一段時日，除去覆網後成堆磚塊、樹根及廢土，...

土方清運卡關 波及桃園多項公共工程停擺

中央土方流向管理新制上路近月，但營建土方去化困難未解，桃園已陸續衝擊公共工程。目前龜山、新屋2區電纜下地與路燈遷移，就因...

土方「大便自己收」？中部建商怒轟：不給糞坑還要求擦屁股

土方之亂延燒全台，台中市府建議中央成立跨區域整合平台，卻遭國土署官員回嗆「自己的大便自己收」。中部建商今質疑，中央土方清...

【重磅快評】組長嗆百里侯 為何部長靜默、閣揆善後？

土方清運新制上路即上演土方之亂，台中市府建議中央成立跨區整合平台，卻遭國土署一名組長回嗆「自己的大便自己收」。一向對藍營...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。