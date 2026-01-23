快訊

嬰兒奶粉食安風波：雀巢、拉克塔利斯自主下架商品有哪些？

聽新聞
0:00 / 0:00

建商質疑新制不給「糞坑」 促中央設土方銀行

聯合報／ 記者趙容萱／台中報導
大台中不動產建築公會理事長蕭成忠（左） 昨對國土署官員「自己的大便自己收」的發言，回批「中央說要來管，結果連糞坑都不給我們。」記者趙容萱／攝影
大台中不動產建築公會理事長蕭成忠（左） 昨對國土署官員「自己的大便自己收」的發言，回批「中央說要來管，結果連糞坑都不給我們。」記者趙容萱／攝影

土方之亂讓建商跳腳，全國不動產業公會代表昨在台中舉行論壇，建商紛紛質疑中央土方清運新制上路卻無配套，還要各縣市顧好自己，但中部苦無最終去化地點C，好比「糞坑都不給，還要求擦屁股！」南投建商自嘲「南投沒海可填，難道要填日月潭嗎？」建議中央成立土方銀行等C地點，解決困境。

中華民國不動產聯盟高峰論壇昨天在台中登場，產、官、學界及全國不動產公會代表齊聚，討論市場趨勢、政策環境與產業永續發展，會中熱議土方之亂。

不動產聯盟總會理事長林正雄表示，去年全國中古屋衰退3成、預售屋衰退8成，預估今年因土方之亂等因素，預售屋減少2成推案。

大台中不動產建築公會理事長蕭成忠說，中央土方清運新制上路卻無配套，以中部來說，過去工地要載運土方，只要電子聯單填A點（產源地）到B點（土資場），新制上路後還要填B到C（最終去化點），問題在於中部沒有C，也不可能大老遠運到台北港或高雄港，現在工地開挖因土方運不出去而停工，中央卻要地方政府自己解決。

國土署官員日前嗆台中市府「自己的大便自己收」，蕭成忠說，「說句難聽的，我們的大便本來管得好好的，是他（中央）說要來管，結果連糞坑都不給我們，管不好最後又要我們去擦屁股。」

蕭成忠認為，最終去化問題，因牽涉層面廣泛，必須中央跨部會與地方攜手協調解決，絕非單一縣市能解決，他建議由中央主導，在中部成立土方銀行等C地點，解決中部營建業困境。

延伸閱讀

影／高雄兩處運動中心成土石方暫置場 大車出入塵土飛揚

金管會再對壽險開罰 新壽不動產取得與開發違反內控遭罰395萬元

土方「大便自己收」？中部建商怒轟：不給糞坑還要求擦屁股

【重磅快評】組長嗆百里侯 為何部長靜默、閣揆善後？

相關新聞

建商質疑新制不給「糞坑」 促中央設土方銀行

土方之亂讓建商跳腳，全國不動產業公會代表昨在台中舉行論壇，建商紛紛質疑中央土方清運新制上路卻無配套，還要各縣市顧好自己，...

高市2空地堆公共工程廢土 預計3月清完

高雄土方之亂，市府雖已尋求填海解方，但民眾發現苓雅運動園區有黑網覆蓋營建廢棄物一段時日，除去覆網後成堆磚塊、樹根及廢土，...

土方清運卡關 波及桃園多項公共工程停擺

中央土方流向管理新制上路近月，但營建土方去化困難未解，桃園已陸續衝擊公共工程。目前龜山、新屋2區電纜下地與路燈遷移，就因...

營建廢棄物倒遍台南 27公司102人起訴

台南檢警環歷時2年偵辦環境犯罪集團，辰揚企業行許錫李夫婦與營建工地土尾、砂石車司機等人，涉嫌將營建混合廢棄物載運至台南2...

土方「大便自己收」？中部建商怒轟：不給糞坑還要求擦屁股

土方之亂延燒全台，台中市府建議中央成立跨區域整合平台，卻遭國土署官員回嗆「自己的大便自己收」。中部建商今質疑，中央土方清...

【重磅快評】組長嗆百里侯 為何部長靜默、閣揆善後？

土方清運新制上路即上演土方之亂，台中市府建議中央成立跨區整合平台，卻遭國土署一名組長回嗆「自己的大便自己收」。一向對藍營...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。