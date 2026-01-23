快訊

高市2空地堆公共工程廢土 預計3月清完

聯合報／ 記者徐白櫻宋原彰／高雄報導
高雄苓雅運動園區內堆置大量營建廢棄物，涵蓋磚塊、樹根及廢土等，緊鄰捷運站出入口，對面就是運動中心。記者徐白櫻／攝影
高雄土方之亂，市府雖已尋求填海解方，但民眾發現苓雅運動園區有黑網覆蓋營建廢棄物一段時日，除去覆網後成堆磚塊、樹根及廢土，車輛出入塵土飛揚；三民運動中心也有大量土方引起關注。高市府表示，已啟動乾淨土石方可送最終去化點的簡化流程，兩處皆屬公共工程廢棄物及餘土，3月前移除。

高市府投入34.06億元規畫15座國民運動中心，苓雅及岡山等地運動中心陸續開放使用。去年爆發營建剩餘土石方無處去化的問題後，捷運橘線苓雅運動園區站旁的空地堆置大量營建混合廢棄物，尚未完工啟用的三民運動中心旁空地也有大量廢土。運動發展局指出，皆屬其他局處暫置的土石方。

工務局新建工程處說明，因施作人行道、道路拓寬及「O9滯洪公園」等工程，會刨除路面及開挖土方，苓雅運動園區空地暫置約8500立方公尺的營建混合廢棄物，目前都暫置工區內，將陸續運往南星計畫的港區去化，預計3月可清除完畢。

「市民可以共體時艱，但市區堆置大量土石方很不好看。」苓雅區福西里民說，苓雅運動園區的土方堆置地點緊鄰捷運站出口及道路，雖未緊鄰住家，但畢竟是市區精華區，影響市容觀瞻。

三民運動中心預計6月啟用，停車場旁也有大量土方。水利局表示，現場堆置的土方是代辦運動中心工程剩餘土石方，總量約1400立方公尺，最快下個月完成去化。

工務局指出，南星計畫區已開放公共工程及民間營建剩餘土石方進場，原規定出土工地（A）、土資場（B）、最終去化地（C）三段式流程缺一不可，已放寬依性質簡化為A直送C，出土端由工務局派員實地查驗，收受端也會加強管控與稽查；農地整地需求土方，仍維持 A-B-C三階段全流向管理。

