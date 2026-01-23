土方清運卡關 波及桃園多項公共工程停擺

中央土方流向管理新制上路近月，但營建土方去化困難未解，桃園已陸續衝擊公共工程。目前龜山、新屋2區電纜下地與路燈遷移，就因挖掘出的土方沒去處而停擺，民代也爆料多所學校興建或改善工程招標不順，均因土方去化卡關，情況恐更惡化；桃園市府表示，已積極與中央溝通，中央也在加速運土車輛GPS審查工作。

桃園有7處興建中的都更案與社宅，其中5處已在施作樓地板，只剩龜山區2處基地還在開挖；桃園市住宅處表示，雖然承包商清運土方車輛已裝GPS，但新制剛上路時，仍因廠商不熟悉操作，清運作業不順。此外，該系統一開始不穩定，GPS有時會無法連線，印製電子聯單要等半小時到一小時之久，影響後續工作，現在情況好多了。

龜山和新屋2地的路燈設置與遷移工程也停擺，其他地區配合台電電纜下地的路燈遷移計畫也被迫暫緩。

「現在只要工程有土方清運需求，幾乎都停工。」桃園市養工處指出，新辦工程標案一再流標主因是沒有廠商敢投標，原因是下游的土方業者還在評估新制衝擊，無法報價也不願報價。龜山和新屋2地的路燈遷移工程，包含開口合約，因為廠商挖出的土方無處去，目前也先停工。

市議員黃敬平指出，學校與市民活動中心的工程也受影響，平鎮區義興國小操場改善工程因廠商無法處理土方而流標，觀音區藍埔市民活動中心也標不出去。學校方面，中壢區自立國小活動中心被迫延後出土，八德區大成和興豐公共化幼兒園的興建工程也被迫放慢腳步。

建管處表示，中央正全力加速審驗GPS運土車輛，試圖緩解載運量能不足，審驗GPS緩衝期延至今年2月底。桃園多年前已建立GPS土方流向管理系統，可對接環境部，無奈沒辦法對接國土署，市府將配合中央，持續協助業者平穩度過銜接期。