土方「大便自己收」？中部建商怒轟：不給糞坑還要求擦屁股

土方之亂延燒全台，台中市府建議中央成立跨區域整合平台，卻遭國土署官員回嗆「自己的大便自己收」。中部建商今質疑，中央土方清運新制上路卻無配套，還要各縣市顧好自己，但中部苦無最終去化地點C，好比「糞坑都不給、還要求擦屁股！」南投建商還自嘲，「難道要填日月潭嗎？」建議中央成立土方銀行等C地點，解決中部營建業困境。

中華民國不動產聯盟高峰論壇今在台中登場，匯聚產、官、學界及全國不動產公會代表，討論市場趨勢、政策環境與產業永續發展，其中針對土方之亂引熱議。

中央今年元旦起實施營建剩餘土石方清運新制，也就是過去土方管制從A（出土工地）到B（土方資源堆置處理場），運土方的砂石車都加裝GPS追蹤土方流向，今年起，B到C（最終去化地點，如填海等）納管，也就是從A到B，以及從B到C全流程管理。

中華民國不動產聯盟總會理事長林正雄說，去年全國中古屋衰退3成、預售屋衰退8成，預估今年預售屋因土石之亂等因素，減少2成推案，加上大量交屋，將呈現「量增價穩」格局。

大台中不動產建築公會理事長蕭成忠說，中央土方清運新制上路卻無配套，以中部來說，過去工地要載運土方，只要電子聯單只要填A到B，新制上路後，還要填B到C，問題在於中部沒有C，也不太可能運到台北港或高雄港，以致於現在工地開挖土方運不出去而停工，中央卻要縣市政府自己解決。南投建商還自嘲，「南投沒海可填，難道要填日月潭嗎？」

蕭成忠拿官員的「大便」說比諭指出，「說一句難聽的，我們的大便，我們（台中市有自治條例）本來管得好好的，是他（中央）說要來管，結果連糞坑都不給我們，管不好最後又要我們去擦屁股。」

蕭成忠認為，最終去化問題，因牽涉層面廣泛，必須中央跨部會、與地方攜手協調解決，絕非單一縣市就能解決，因此他建議應該由中央主導，在中部成立土方銀行等C地點，讓解決中部營建業困境。