【重磅快評】組長嗆百里侯 為何部長靜默、閣揆善後？

土方清運新制上路即上演土方之亂，台中市府建議中央成立跨區整合平台，卻遭國土署一名組長回嗆「自己的大便自己收」。一向對藍營縣市不假辭色的內政部長劉世芳靜默，直到台中市長盧秀燕砲轟中央後，才由閣揆善後。一名組長如此強勢、強勢部長反倒靜默、爭強的閣揆卻「越位」善後，其實背後都是為了一名賴清德的愛將而已。

土方之亂已延燒多日，真正爆點卻在國土署一名組長在立法院協調會中的強勢發言，他竟出口要求台中市府「自己的大便自己收、沒有叫別人收的」；他還說，高雄市的土方也是市長陳其邁自己出面處理，盧秀燕也應找台中局處協調處理。

一個組長把土方形容是大便，還點名盧秀燕也要比照陳其邁自己處理土方，這個邏輯和他的上上級、內政部長劉世芳的邏輯完全一致。劉世芳習慣把中央的事推給地方，再把矛頭指向藍營縣市，例如賴清德的社宅政見跳票就是最好的例子。

但過去是部長點名地方，這次是組長開嗆地方，難怪台中市長盧秀燕會火大回擊中央，要求內政部應約束官員、向全國業者道歉。盧不僅替地方扳回顏面，也肯定營建業與建築業是工業火車頭，建設國家、為民造房，生產的土方不應被說成穢物。她為業者出一口悶氣，攻守俱佳。

奇怪的是，內政部竟保持沉默，國土署針對「大便說」也只提出輔導機制、增加去化空間及平台媒合等說明，通篇不見「道歉」二字；劉世芳這個部長角色突然隱形，代理署長沒敢發話，反倒是說要和立委辯論行政院長卓榮泰放軟姿態善後，表示政府有責任解決問題。箇中奧妙在那裡？。

一個組長言行荒腔走板，直接跳過署長、部長，由院長出來收拾殘局，還真是少見。外界好奇，難道這名組長後台很硬？但真正關鍵人物恐怕是剛離任國土署長、高陞海委會副主委的吳欣修，他絕對是總統賴清德的愛將，土方問題多年未解決，在他任內末期大爆發，劉世芳、卓榮泰敢不掩護嗎？

為何說吳欣修是賴清德愛將？早在賴擔任台南市長期間，吳一路受賴重用，從市府都市發展局副局長，短短6年多一路升到代理局長、局長、副秘書長及秘書長。賴清德北上，他也跟著赴京，從營建署長幹到改制後的國土署署長，時間長達近8年。土方過去是營建署在管，後來移到國土署，吳欣修是主責官員，他升官之際出事了，劉世芳、卓榮泰拿捏的，難道不是看吳欣修的「信賴指數」？

不過，信賴指數並不代表辦事能力，吳欣修主責的社宅及土方兩項業務，其實都哩哩落落。在高陞海委會副主委前夕，他宣布賴的社宅政見大跳票，從13萬戶一口氣下修到4萬戶，臉上毫無愧色；接著在離職前夕他又出來說明土方問題，說已規劃2年，他決定在最後一天把事情說清楚，問題是出在業者對於安裝GPS選擇觀望，導致系統審核塞車，才有土方之亂。

其實土方問題存在多年，1997年政府即把土石方視為可用資源，但非法回填事件頻傳。去年高雄美濃大峽谷對讓民進黨執政發出警訊，才真正逼使國土署推出政策。吳欣修在位近八年，說是最後兩年才規劃，任內最一天才說清楚，如果不是賴的愛將，如何能在卓的行動內閣中存活？事情沒做好，還能升官，出包後，還得由長官出來善後，不知羨煞多少在綠朝為官之人。

但吳欣修最終還是沒把事情說清楚，連一位組長都敢嗆百里侯，如果不是「靠勢」前長官是賴清德愛將，真不知這名組長用穢物嗆百里侯的底氣何來？更別說他引喻失義了，竟還拿美濃大峽谷來肯定陳其邁「都是自己處理土方」，不知這是褒還是貶，陳其邁是要笑還是要生氣？